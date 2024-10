Notfellchen-Mittwoch: Liora sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LIORA

Die Katzendame Liora ist eine ganz besondere Persönlichkeit, die es liebt, ihre Menschen um sich zu haben und in ihrer Nähe zu sein. Sie ist eine treue Gefährtin, die jedoch gerne selbst entscheidet, wann und wie viel Aufmerksamkeit sie möchte. Im Tierheim wartet Liora nun sehnsüchtig darauf, endlich ein Zuhause zu finden, das ihrem ruhigen, aber geselligen Charakter entspricht.

Eine Prinzessin mit Geschmack – Liora und ihre Leidenschaft für Leckerlies

Geboren im Juli 2014, ist Liora zwar schon eine erfahrene Katze, doch ihre Liebe zu gutem Futter ist ungebrochen. Sie freut sich immer über Leckerlies und zeigt so auf ihre charmante Art, wie sehr sie das Leben genießen kann. Dabei bleibt sie stets höflich und drängt sich nicht auf, sondern wartet geduldig auf ihre Streicheleinheiten und Schmuseeinheiten.

Ein Einzelplatz für ein harmonisches Zuhause

Liora möchte in ihrem neuen Zuhause die alleinige Herrscherin sein – andere Katzen sind ihr ein Gräuel. Sie ist eine klassische Einzelkatze und fühlt sich in der Gesellschaft anderer Samtpfoten nicht wohl. Daher sucht sie ein ruhiges Zuhause, in dem sie als einzige Katze leben kann. Ein sicherer Platz in einer Wohnung, wo sie sich frei entfalten und zur Ruhe kommen kann, wäre ideal.

Ein neues Zuhause für Liora

Seit August 2024 lebt Liora im Tierheim und wartet auf liebevolle Menschen, die ihre sanfte und gesellige Art zu schätzen wissen. Wer sich eine loyale und menschenbezogene Begleiterin wünscht, die mit Ruhe und ein wenig Verwöhntwerden glücklich ist, findet in Liora die ideale Mitbewohnerin.

Möchten Sie Liora ein Zuhause schenken und ihr die Fürsorge geben, die sie verdient? Dann lernen Sie unsere Einzelprinzessin kennen und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at