Notfellchen-Mittwoch: Livi sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LIVI

Livi ist eine zarte Mischlingshündin, die im Januar 2023 das Licht der Welt erblickte und seit Dezember des selben Jahres im Tierheim ein Zuhause sucht.

Anfangs ist Livi schüchtern, ihre Unsicherheit spiegelt sich in ihrem zögerlichen Verhalten wider. Doch wie eine zarte Blüte, die langsam aber sicher ihre Blätter entfaltet, beginnt auch Livi sich zu öffnen. Nach einer Phase des Zutrauens, die wir liebevoll als ihre „Auftauphase“ bezeichnen, zeigt sie ihr wahres Wesen: aufgeweckt, liebenswert und voller Lebensfreude.

Besonders beeindruckend ist Livis freundliche Art gegenüber anderen Hunden. Sie verträgt sich gut mit ihren Artgenossen und scheint regelrecht aufzublühen, wenn sie in ihrer Gesellschaft ist. Für Livi wünschen wir uns daher ein Zuhause, in dem bereits ein vierbeiniger Freund auf sie wartet, der ihr Sicherheit und Geborgenheit vermitteln kann.

In puncto Erziehung macht Livi bereits große Fortschritte. Sie ist stubenrein und lernt fleißig, an der Leine zu gehen. Zwar hüpft sie noch ein wenig ungestüm vor den Beinen ihres Menschen herum, doch mit Geduld und Übung wird auch dieses Verhalten bald der Vergangenheit angehören. Es ist wichtig, behutsam mit ihr umzugehen und darauf zu achten, dass man nicht versehentlich auf sie tritt.

Während gemeinsamer Spaziergänge sucht Livi gerne Blickkontakt und zeigt damit ihre Verbundenheit zum Menschen. Neue Umweltreize machen sie noch unsicher, was darauf hindeutet, dass sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennenlernen durfte. Doch mit liebevoller Unterstützung und positiven Erfahrungen wird Livi sicherlich bald an Selbstbewusstsein gewinnen und die Welt mit neugierigen Augen entdecken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Hundevergabe 01/699 24 50-50 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder hundevergabe@tierschutz-austria.at