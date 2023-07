Notfellchen-Mittwoch: Mayumi sucht Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

MAYUMI

Die hübsche 2-jährige Hündin Mayumi benötigt bei Menschen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Dann ist sie freundlich, mitunter auch eine Kuschelmaus. Mayumi ist nun seit einem Jahr bei Tierschutz Austria. Großen Hunden (ab ihrer Größe) gegenüber ist sie sehr unsicher – hier kann es sein, dass sie zu kreischen anfängt. Mit kleineren Hunden ist sie verträglich, freies Spiel muss aber gut beobachtet werden, da Mayumi im Spiel leicht kippt und dann jagt sie die kleineren Artgenossen, was tunlichst vermieden werden muss. Ein Hund für Hundezonen ist Mayumi daher nicht. Sie ist stubenrein und geht in reizarmer Umgebung mittlerweile brav an der Leine, auch Innenräume kennt sie schon. Mayumi sucht geduldige Menschen, die ihr Sicherheit geben, da sie sehr unsicher ist. Sie ist intelligent und lernt schnell, möchte daher mit Intelligenzspielen und dgl. gefordert werden. Mayumi ist ebenso sehr aktiv, aber auch anhänglich!

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.