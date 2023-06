Notfellchen-Mittwoch: Schurli sucht ein Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SCHURLI

Der 3-jährige stattliche American Staffordshire Terrier Schurli ist menschenfreundlich und mit Hunden verträglich. Schurli ist seit einem Jahr bei Tierschutz Austria. Der hübsche Rüde ist stubenrein und erlernt gerade, an der lockeren Leine zu gehen. Schurli fährt brav im Auto mit und kennt Innenräume, das Alleine bleiben muss er jedoch noch in kleinen Schritten erlernen. Im Tierschutzhaus ist Schurli als stürmischer Wirbelwind bekannt, daher sollten seine neuen Besitzern standfest sein. Der freundliche Vierbeiner freut sich über eine liebevolle Familie und ein Zuhause am Stadtrand bzw. in ländlicher Gegend mit Garten, da er leicht gestresst ist.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.