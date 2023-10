Notfellchen-Mittwoch: Shine sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SHINE

Die liebe 7-jährige Mischlingshündin Shine ist vor allem mit ruhigen Hunden gut verträglich. Bei Tierschutz Austria ist sie bereits stubenrein und geht bei ihren Spaziergängen brav an der Leine. Hat sie zu ihren Menschen Vertrauen gefasst, ist sie eine sehr freundliche Hündin. Bei fremden Menschen ist sie jedoch unsicher. Deshalb sollte sie ihr Zuhause nicht mit Kindern oder Menschen teilen müssen, die viel Besuch empfangen. Leider wartet die hübsche Hundedame schon lange im Tierheim. Da sie der Alltag im Tierheim stresst, sucht sich besonders dringend Menschen, die ihr ein ruhiges Plätzchen an ihrer Seite schenken können und ihr im Alltag Sicherheit geben. In ihrem bisherigen Leben hatte Shine leider kaum Gelegenheiten viel kennenzulernen. Das würde sie mit ihren zukünftigen Menschen gerne – in kleinen Schritten und mit viel Geduld – nachholen. Shine freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder Land.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.