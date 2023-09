Notfellchen-Mittwoch: Theo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

THEO

Der 7-jährige stattliche Theo ist obwohl er so groß ist, ein sensibler kleiner Angsthase. Er lernt gerne, ist wachsam und verfügt über einen ausgeprägten Jagdtrieb – mittlerweile übt er sich jedoch darin, Kleintiere entspannt zu beobachten. Der lebhafte Kerl sucht ein ebenerdiges Haus (Theo hat (noch) Stress mit Stiegen steigen) mit Garten am Land ohne Kinder oder andere Tiere! Theo fährt brav im Auto mit, ist stubenrein und geht brav an der Leine. Er kennt das Leben in Haus mit Garten und konnte in seinem letzten Zuhause auch einige Zeit alleine bleiben. Der hübsche Kerl kennt die Grundkommandos (selbst ein „Steh“ an der Gehsteigkante). Theos Patinnen und Paten üben mit ihm fleißig Lift fahren und Stiegen steigen, er macht auch Fortschritte, trotzdem ist er noch nicht so weit, eine ganze Etage hoch zu gehen. Hat er Vertrauen aufgebaut, ist Theo wirklich ein Schatz und sehr dankbar für Zuwendungen. Theo braucht eine souveräne Bezugsperson, die ihm in Stresssituationen Ruhe vermittelt. Wer Geduld und Liebe für ihn aufbringen kann, wird reichlich durch seine Treue und Zuneigung belohnt.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.