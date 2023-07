Notfellchen-Mittwoch: Zeus sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ZEUS

Der 2-jährige Golden Retriever Rüde Zeus ist freundlich zu Menschen, wie auch zu Hunden. Er geht brav an der Leine und ist stubenrein. In seinem letzten Zuhause konnte er bereits kurze Zeit alleine bleiben und auch im Auto fährt er brav mit.

Leider verteidigt Zeus sein Futter gegenüber Menschen, weshalb er sich darüber freut, wenn er in seinem zukünftigen Zuhause das einzige Tier ist und von verständnisvollen Menschen, die bereit sind an seinem „Problem“, der Ressourcenverteidigung, zu arbeiten, adoptiert wird. Zeus ist ein lieber Zeitgenosse und für jeden Spaß zu haben. In seinem neuen Zuhause freut er sich auf ein Haus mit Garten.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.