Notfellchen-Mittwoch: Zeus sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ZEUS

Der 13-jährige sensible American Staffordshire Terrier-Opa Zeus ist schon seit 2015 im Tierschutzhaus Vösendorf. Bei Menschen ist Zeus heute bereits neugierig – nach einem Leckerbissen schließt er Fremde bereits in sein Herz. Bei Katzen benötigt er eine Gewöhnungsphase, Social Walks mit anderen Hunden sind möglich, im neuen Zuhause möchte er jedoch der einzige Hund sein, da er sein Spielzeug gegenüber anderen Tieren verteidigt. Bei seinen Vorbesitzern konnte Zeus bereits alleine bleiben. Da Zeus das Großstadtleben nicht kennt, sucht er bevorzugt ein Zuhause in ruhigerer Umgebung, auch weil Zeus es nicht mag, wenn fremde Menschen sich rasch auf ihn zu bewegen. Mit zu vielen Stiegen und glatten Böden tut er sich altersgemäß schon etwas schwer.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.