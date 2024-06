Notfellchen-Mittwoch: Peter & Kata suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Anzeige

Peter & Kata

Das lustige und etwas verrückte Mischlingsduo Peter und Kata benötigt bei Menschen eine kurze Kennenlernphase, um anfängliche Unsicherheiten abzulegen. Mit anderen Hunden ist das 1-jährige Paar vermutlich verträglich, dies muss jedoch erst verifiziert werden. Das Tragen von Brustgeschirr und Leine erlernen die beiden gerade in kleinen Schritten und auch bzgl. Stubenreinheit benötigen sie noch etwas Übung. In Stresssituationen neigt Peter zum Schnappen und Kata zum Bellen. Deshalb suchen wir für das Pärchen ein kinderloses Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land, ein Garten wäre von Vorteil.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.