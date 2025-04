Schon wechseln? Situative Winterreifenpflicht endet am 15. April

Offiziell endet die situative Winterausrüstungspflicht am 15. April 2025. Es ist aber keine Eile beim Wechsel auf Sommerreifen geboten.

Der Winter liegt in den letzten Zügen. Und damit wird es an der Zeit bald wieder Sommerreifen aufzuziehen, endet doch die situative Winterreifenpflicht schon am 15. April. Doch Eile ist nicht geboten. Vernünftiger ist es den Reifenwechsel eher von lokaler Witterung als vom Datum abhängig machen. “Eine Sommerreifenpflicht gibt es nicht und Winterreifen halten frühlingshafte Temperaturen problemlos aus.

Wichtiger als das Datum ist die lokale Witterung bzw. Wetterlage: Der April ist für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt, in höheren Lagen kann es in der Früh immer noch sehr kalt werden. Erst, wenn über einen längeren Zeitraum konstante Temperaturen im zweistelligen Bereich herrschen, empfiehlt sich der Umstieg auf Sommerreifen”, weiß ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.

Auf Allwetter- bzw. Ganzjahresreifen umsteigen?

Immer öfter wird der ÖAMTC gefragt, ob Ganzjahresreifen eine Alternative sind. Immerhin erspart man sich das zweimalige Wechseln im Jahr, eventuelle Reifendepotgebühren oder das eigenständige Lagern im Keller. “Wenn man überwiegend im Flachland oder im urbanen Raum unterwegs ist und selten mit Eis und Schnee konfrontiert wird, sind Ganzjahresreifen durchaus eine Option. Der ÖAMTC widmet diesem Thema heuer im Sommer übrigens einen eigenen Test”, kündigt Kerbl an. “Nicht ersparen sollte man sich aber auch bei Ganzjahresreifen hin und wieder einen prüfenden Blick auf Beschädigungen, einseitige Abnutzungen und den Reifendruck.”

Wissenswertes rund um das Thema Reifen sowie den aktuellen ÖAMTC-Sommerreifentest findet man unter www.oeamtc.at/reifentests.