Die wichtigsten Kosmetik-Gadgets für die tägliche Morgenroutine

Eine halbe Stunde dauert die Körperpflege im Schnitt jeden Tag, vor allem kosmetische Elemente sind hier von Bedeutung.

Mit dem richtigen Equipment ist es möglich, die Morgenroutine zu optimieren und die Pflegeergebnisse gleich mit. Wir verraten, welche Gadgets in einem top ausgerüsteten Badezimmer auf keinen Fall fehlen dürfen und warum sie so wichtig sind.

Die Kosmetiktasche für alle Utensilien

Eine Kosmetiktasche ist wichtig, um Ordnung sicherzustellen. Sie bietet Platz für all die großen und kleinen Utensilien, wie beispielsweise die elektrische Zahnbürste, die für die tägliche Körperpflege nötig sind. Das praktische dabei ist, dass Sie die Kosmetiktasche auch mitnehmen können, wenn Sie in den Urlaub fahren. So haben Sie den nötigen Kleinkram immer bei der Hand und müssen nicht erst im Urlaubsort die Drogerie aufsuchen und dort alles nachkaufen, was bis dann noch fehlt.

Gesichtsreinigungsbürste für schöne und gepflegte Haut

Zu den absoluten Must-haves gehört eine Gesichtsreinigungsbürste. Es gibt sie manuell und elektrisch und sie sorgt dafür, die Hautschüppchen zu entfernen und die Haut porentief zu reinigen. Dazu gehören natürlich die nötigen Gesichtsreiniger. Ein Toner trägt zur Hautberuhigung bei, eine Feuchtigkeitscreme spendet nötige Hydratisierung und eine Sonnencreme schützt im Alltag vor UV-Strahlen. Die Gesichtsreinigungsbürste stellt sicher, dass all die Pflegeprodukte optimal von der Haut aufgenommen werden. War diese nämlich von alten Hautzellen verstopft, ist der Effekt von reinigenden Produkten nur halb so groß.

Die Make-up Grundausstattung im Kosmetikalltag

Wer sich schminkt, kann auf eine gute Make-up-Grundausstattung nicht verzichten. Für einen gleichmäßigen Hautton braucht es eine BB-Creme oder eine Foundation. Augenringe und Unreinheiten verschwinden mit dem passenden Concealer. Um schließlich das Make-up zu fixieren und den lästigen Glanz zu reduzieren, bietet sich ein Puder an. Wer seine Farbe im Gesicht aufpeppen möchte, braucht außerdem Bronzer oder Rouge.

Zur Betonung der Augen gehören Eyeliner und Mascara zu den absoluten Basics. Wer möchte, kann sich noch verschiedene Lidschatten dazu besorgen, zwingend nötig ist das aber nicht. Farbliche Betonung der Lippen wird mit einem Lippenstift und einem Lippenbalsam sichergestellt. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die Lippen angenehm betont und gepflegt sind.

Haarbürste und Kamm für die tägliche Haarpflege

Zu einem gepflegten Äußeren gehört gepflegtes Haar. Die absoluten Basics sind Haarbürste und Kamm, die in jedem Kulturbeutel enthalten sein müssen. Darüber hinaus braucht es ein Pflegespray, was die Haare zwischendrin wieder aufpeppt. Der Trend geht dahin, die Haare nicht mehr täglich zu waschen und sie auf diese Weise zu schonen. Da macht es Sinn, ein Trockenshampoo ins Equipment zu packen, um die Haare über mehrere Tage fluffig zu halten.

Wer sich selbst die Spitzen schneidet, braucht eine passende Schnittschere im Kulturbeutel. Wenn häufig heiße Geräte wie das Glätteisen zum Einsatz kommen, ist ein Hitzeschutz-Spray unverzichtbar. Es sorgt dafür, dass die Haare nicht geschädigt werden und trotzdem nach Wunsch gestylt werden können.

Ganz wichtig sind natürlich Shampoo, Spülung und eine Kur, die einmal pro Woche genutzt wird. So bleibt die Haargesundheit über mehrere Tage erhalten, selbst wenn es mal nicht möglich ist, sie bei der täglichen Dusche mit zu waschen. Eine gute Wahl sind Produkte, die keine Parabene enthalten.