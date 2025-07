Sicher durch den Sommer: Wie Notrufuhren Leben retten können

Wenn das Thermometer auf hochsommerliche Werte klettert, steigt auch die Zahl der medizinischen Notfälle – insbesondere bei älteren Menschen.

Hitze kann zu Kreislaufproblemen, Erschöpfung oder Stürzen führen. Kommt es zu einem Notfall, zählt jede Minute. Doch nicht immer ist sofort Hilfe zur Stelle – besonders, wenn man allein lebt oder unterwegs ist.

Technologische Hilfe auf Knopfdruck

©Samariterbund

Der Samariterbund setzt genau hier an: mit modernen Notrufsystemen, die rund um die Uhr Hilfe gewährleisten – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im Freien. Über einen einzigen Knopfdruck am Handgelenk kann im Ernstfall die Rettungskette ausgelöst werden. Das System reagiert prompt – professionelle Hilfe ist in wenigen Minuten zur Stelle.

Notrufuhren „James“ und „Sofie“: Sicherheit zum Mitnehmen

Mit den Notrufuhren „James“ und „Sofie“ hat der Samariterbund zwei Modelle im Angebot, die speziell auf die Bedürfnisse von Senior:innen zugeschnitten sind. Sie kombinieren schlichte Eleganz mit moderner Technik: GPS-Ortung, Schrittzähler und eine intuitive Bedienung machen sie zum idealen Begleiter – sei es beim Einkaufen, im Garten oder beim Spaziergang.

Ein klarer Vorteil: Die Verbindung zur Notrufzentrale ist ortsunabhängig. So können Nutzer:innen selbst in kritischen Momenten unterwegs auf schnelle Hilfe zählen.

Mehr Sicherheit für Angehörige und Betroffene

„Gerade bei großer Hitze kommt es häufig zu Kreislaufproblemen oder Stürzen – schnelle Hilfe kann hier entscheidend sein“, erklärt Marion Stadlober, Leiterin der Notrufsysteme beim Samariterbund. Die Uhren seien so konzipiert, dass sie diskret, benutzerfreundlich und unterwegs absolut verlässlich funktionieren – eine wertvolle Unterstützung für Betroffene und ihre Familien.

Hohe Zufriedenheit unter Nutzer:innen

Die hohe Akzeptanz spricht für sich: In einer aktuellen Umfrage bewerteten über 90 Prozent der Nutzer:innen das Notrufsystem des Samariterbundes mit der Bestnote. Sowohl die technische Qualität als auch der Service werden als zuverlässig und vertrauenswürdig wahrgenommen – gerade in herausfordernden Zeiten wie einer Hitzewelle ein beruhigendes Signal.

Weitere Informationen sind telefonisch unter 01 89145/161 oder online unter www.samariterbund.net/notrufsysteme erhältlich.