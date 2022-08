Nur die Impfung schützt Mutter & Kind!

+++ Bezahlte Anzeige +++

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Die Infektionszahlen steigen, im Herbst droht die nächste Corona-Welle. Nur die Impfung schützt uns vor schweren Krankheitsverläufen und Langzeitfolgen. Gerade Schwangere erkranken häufiger an schweren Verläufen. Sie sind dazu aufgerufen, die Grundimmunisierung – also alle drei Teilimpfungen – abzuschließen.

Schutz für Mutter & Kind

Schwangere zählen zur Risikogruppe. Auch junge, schwangere Frauen erkranken im Vergleich zu anderen jungen Menschen schwerer an dem Virus. Eine Corona-Infektion verdreifacht das Risiko, eine Frühgeburt zu erleiden. Nur die Corona-Schutzimpfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen und senkt das Risiko von coronabedingten Komplikationen in der Schwangerschaft.

Unbedenklich

Die Impfung trainiert das körpereigene Immunsystem auf eine mögliche Infektion und der Körper kann dadurch das Virus optimal bekämpfen. Nach drei Teilimpfungen ist die Grundimmunisierung abgeschlossen und der Schutz für Mutter und Kind wirkt am besten. Eine Impfung ist sowohl während der Schwangerschaft als auch während der Stillzeit möglich. Die Impfung wird ab der 14. Schwangerschaftswoche, spätestens aber im Wochenbett 6 bis 8 Wochen nach der Geburt empfohlen.

Hier gibt’s die Impfung

Die Corona-Schutzimpfung ist kostenlos für alle Menschen erhältlich. Die Stadt Wien bietet die Impfung in acht Impfzentren und im Austria Center Vienna an. In den Impfzentren der Stadt Wien ist eine Anmeldung telefonisch unter der Gesundheitshotline 1450 oder online unter impfservice.wien notwendig. Öffnungszeiten und Standort der Impfzentren finden Sie hier.

Im Austria Center Vienna ist die Impfung auch ohne Anmeldung möglich. Hier wird täglich von 07:00 bis 18:45 Uhr geimpft, Annahmeschluss ist um 18:00 Uhr. Die Wartezeiten können online eingesehen werden. Um eventuelle Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Anmeldung über 1450 oder impfservice.wien.

Die Impfung ist auch bei niedergelassenen (Frauen-)Ärztinnen und Ärzten möglich. Eine Liste der Ordinationen finden Sie hier.