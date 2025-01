Nur diesen Februar ist im Burger der Wurm drinnen

Mit dem „Wormwich“ serviert das Wiener Familienunternehmen Le Burger eine mutige Interpretation für eine nachhaltige Ernährung der Zukunft.

It`s not a bug, it`s a feature… Mit dem neuen „Wormwich“ beweist das Wiener Familienunternehmen Le Burger seine Vorreiterrolle in Sachen gelebter Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Statt auf Rind, Huhn oder Fisch setzt Le Burger beim „Wormwich“ auf eine neue Proteinquelle: Mehlwürmer!

Mehlwürmer benötigen weniger Land, Wasser und Futter und stoßen weniger Treibhausgase aus als andere Nutztiere. Sie sind reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien. Sie sind daher eine gesunde und nahrhafte Alternative zu herkömmlichen Fleischprodukten und das Wichtigste: Sie schmecken köstlich!

Mit nussigem Geschmack

Ein gutes Gewissen ist das eine, doch das nützt alles nichts, wenn es den Gästen nicht mundet– eine Aufgabe für Culinary Director Lukas Teschmit. Über Monate wurde gefeilt und getüftelt, letztendlich stand die Rezeptur für den „Wormwich“ (eine Namenskombination aus Worms & Sandwich) fest.

„Das Patty besteht aus Mehlwürmern, die zu Proteinmehl verarbeitet werden, aus dem wir dann unsere Patties mit weißen Bohnen, roten Rüben und Knoblauch herstellen. Das Ergebnis ist eine saftige Textur mit einem nussigen Geschmack”, erklärt der Lebensmitteltechniker.

Serviert wird der Burger auf einem Brioche Bun mit Mayonnaise, Eisbergsalat, Tomaten, Röstzwiebeln und Ketchup.

Der „Wormwich“ ist vom 1. bis zum 28. Februar in allen Le Burger Restaurants zum Preis von 9.50 Euro erhältlich.