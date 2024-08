Mahlzeit: Der Genuss von Don’s bleibt auf Schiene

Im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahren für Catering in den ÖBB Fernverkehrszügen ging die Donhauser GmbH (DoN‘s) erneut als Bestbieter hervor.

DoN‘s ist bereits seit 2018 für das Catering in den ÖBB Zügen verantwortlich. Die neue Rahmenvereinbarung läuft ab Fahrplanwechsel im Dezember 2024 für vorerst drei Jahre mit Verlängerungsmöglichkeiten bis zu acht Jahren. Der Auftrag umfasst den Speisen- und Getränkeverkauf in den Bordrestaurants, mobile (Trolley-)Servicelösungen, das Am Platz-Service für 1. & Business-Class sowie die Verpflegungsautomatenbetreuung durch eigenes Personal am Zug.

Mit dem neuen Dienstleistungsvertrag setzen die ÖBB und DoN‘s nicht nur auf eine langfristige Zusammenarbeit, sondern auch auf ein attraktives und nachhaltiges Angebot für die Fahrgäste. Dabei wird ein Fokus auf Produkte mit österreichischer Herkunft von regionalen Anbietern gesetzt. Zudem sind über 30 % der angebotenen Produkte bio-zertifiziert und 75 % stammen aus Österreich.

Hinzu kommt der Einsatz von 100 % Fairtrade Kaffee, Verzicht auf Aludosen am Zug, Mehrweg- und Pfandsystem mit Glasflaschen sowie die Kooperation mit karitativen Organisationen zur Reduktion von Food Waste. Mit all diesen Maßnahmen unterstützen die ÖBB und DoN‘s die heimische Landwirtschaft und reduzieren den ökologischen Fußabdruck.

Haube auf Schiene

Mit Bernie Rieder ist ein renommierter Haubenkoch und Profi an Bord, der den ÖBB Kunden mit saisonal wechselnden Schmankerln besondere Geschmackserlebnisse bietet. Mit der ÖBB Vorteilscard oder dem Klimaticket erhalten Fahrgäste zudem weiterhin attraktive Rabatte auf ausgewählte Produkte.

Reservierungsanfragen für die ÖBB Bordrestaurants werden inkl. Vorbestellung von Speisen aus dem aktuellen Menü bis zu 3 Tage vor Fahrtantritt auf der DoN’s-Website entgegengenommen.

