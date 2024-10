Post testet erstmals Sonntagszustellung in Wien

Ab 6. Oktober testet die Österreichische Post AG ein neues Service für Premium-Versandkunden in Wien: die Sonntagszustellung. Vorerst in den Bezirken Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße und Wieden – bei positiver Entwicklung folgt die Ausweitung auf ganz Wien.

Bereits seit 2015 stellt die Österreichische Post Pakete an Samstagen zu. Durch das hohe Aufkommen an Online-Bestellungen wird nun auch eine Sonntagszustellung im Pilot getestet. Damit sind wir nicht nur First Moverin, sondern bringen auch Marktanforderungen und Innovation zusammen , erklärt Walter Oblin, designierter Generaldirektor, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

Online-Shopping hat Bedarf nach schneller Lieferung erhöht

Mittlerweile kaufen 6,1 Millionen Menschen in Österreichper Touch und Maus-Click im Internet ein*. Der starke Zuwachs der letzten Jahre im Online-Shopping hat bei den Konsumenten den Bedarf erhöht, Bestellungen auch so schnell wie möglich und zu ihren Bedingungen zu erhalten. Erstmals testen wir deshalb die Sonntagszustellung von Paketen. Durch den Start im Oktober sind wir bestens für die Hochsaison rund um Black Friday und Weihnachten gerüstet. Unsere Empfänger profitieren so von einer noch höheren Liefergeschwindigkeit , so Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Bei positiver Annahme folgt Ausbau des neuen Service in Wien

Empfänger erhalten im Vorfeld extra per E-Mail oder Post App einen Hinweis, dass ihr Paket am Sonntag zugestellt wird. Für die Zustellung selbst setzt die Post externe Transportunternehmen ein, zahlt einen Sonntagszuschlag und sorgt für einen Arbeitszeitausgleich. Verläuft der Test positiv, wird das Service im ersten Halbjahr 2025 auf ganz Wien ausgeweitet. Danach sollen das Umland und weitere Landeshauptstädte in Österreich folgen.

*Quelle: eCommerce-Studie Österreich 2023