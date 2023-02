Vorlesen verbindet das ganze Land

In Österreich gibt es zwischen 10 und 20 Prozent funktionale Analphabeten, Personen, die nicht sinnerfassend lesen können und schon beim Ausfüllen eines einfachen Formulars scheitern. Um dem entgegenzuwirken veranstaltet das echo medienhaus seit 2018 den Österreichischen Vorlesetag, um die Lesekompetenz in der österreichischen Bevölkerung zu steigern, dieses Jahr am 23. März.

Strahlende Kinderaugen

In Zeiten, in denen die meisten Kinder viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, ist das Vorlesen eine wichtige Möglichkeit, ihnen zu zeigen, dass es auch andere Arten gibt, Geschichten zu erleben und zu genießen.

Vorlesen fördert nicht nur die sprachliche Entwicklung eines Kindes, sondern auch dessen Fantasie und Kreativität. Kinder, die vorgelesen bekommen, lernen auch, Aufmerksamkeit zu schenken und zuzuhören, was wichtig für die soziale Interaktion ist. Es kann ihnen auch helfen, Empathie zu entwickeln, indem es ihnen ermöglicht, sich in andere Figuren und deren Situationen hineinzuversetzen.

Vorlesen ist eine wertvolle Möglichkeit, Kinder auf diesen wichtigen Aspekt des Lernens vorzubereiten und ihnen zu helfen, Lesefähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern, welche für den schulischen und beruflichen Erfolg sowie für das gesellschaftliche Leben eines Individuums wichtig ist.

Zuneigung und Beachtung im Alter

Nicht nur Kinder freuen sich über anregende Vorlesegeschichten. Wenn im Alter die Sehkraft schwindet, sind Seniorinnen und Senioren dankbare Zuhörer. Vorlesen regt die Fantasie an und fördert die Konzentrationsfähigkeit. Außerdem vermittelt Vorlesen das Gefühl der Aufmerksamkeit und Wärme in einem Lebensabschnitt, wo das soziale Miteinander immer mehr verloren geht.

Jede Vorlesung zählt!

Egal ob Privatpersonen, Firmen, öffentliche Institutionen, Schulen, Kindergärten, Seniorenheime, Sportstätten, etc. Jeder kann beim Österreichischen Vorlesetag dabei sein und einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, analog oder digital.

Jeder registrierte Vorleser, jede registrierte Vorleserin bekommt das jährlich neu konzipierte VORLESEBUCH kostenlos zugesandt. Darin sind viele Geschichten zeitgenössischer und klassischer Literaten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene enthalten.