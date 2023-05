Die Wiener Kunstwissenschaftlerin Natalie Lettner unternimmt in ihrem Prachtband „Kunst in Österreich. Von der Venus von Willendorf bis Maria Lassnig“ (Brandstätter, 60 Euro) einen Streifzug durch die kunsthistorischen Epochen der unverzichtbaren Meisterwerke. Lettner lädt aber auch dazu ein, Unbekanntes und Überraschendes zu entdecken. So entsteht ein tolles Panorama, das Kunst und Kultur, aber auch die gesamte österreichische Geschichte lebendig werden lässt.