Der Wiener Gusto trifft den Geschmack Europas

Bei der Premiere gleich zum Sieg: Zum ersten Mal war Wien heuer mit seiner stadteigenen Bio Marke „Wiener Gusto“ beim „EU Organic Award“ vertreten.

Die Stadt Wien zählt mit ihren rund 2.000 Hektar Acker- und Weinflächen, die vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet werden, zu den größten Bio-Betrieben Österreichs: Vor über einem Jahr wurden nun alle Produkte unter der Marke „Wiener Gusto“ zusammengefasst, um der Wiener Bevölkerung noch mehr Lust auf Bio-Produkte aus Wien machen.

Das erste Wiener Gusto-Produkt war BIO-Weizenmehl, das Angebot wurde dann laufend durch BIO-Berglinsen, BIO-Erdäpfel, BIO-Leinöl, weitere BIO-Mehle und eine vielfältige Auswahl an Wildfleisch-Spezialitäten erweitert. Geplant sind weitere Produkte wie BIO-Fruchtsäfte, BIO-Sonnenblumenöl und BIO-Tofu. Auch in der Tierhaltung werden mit einer extensiven Haltungsform von BIO-Landschweinen und BIO-Rindern neue Fleischprodukte bereitstehen. „Die Wiener Felder liefern uns erstklassige Bio-Produkte, von denen unsere Kunden begeistert sind.“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz.

„Wiener Gusto“ gewinnt „EU-Oscar“

Die EU holt jedes Jahr besondere Projekte aus dem Bereich Bio-Landwirtschaft vor den Vorhang: Konkret verleihen die Europäische Kommission, der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), COPA-COGECA und IFOAM Organics Europe den „EU Organic Award“ in sieben Kategorien.

Die Stadt Wien war mit ihrer Biomarke „Wiener Gusto“ als eine der drei Finalisten in der Kategorie „beste Bio-Stadt“ nominiert und konnte heute gleich den Sieg mit nach Hause nehmen. Den Preis nahm Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky gestern in Brüssel von EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski entgegen. Neben Wien waren auch Projekte aus Bremen und Hajdúnánás in Ungarn im Rennen um die beste Bio-Stadt.

„Mit ‚Wiener Gusto“ ist Wien die einzige Großstadt mit Bio-Produkten aus eigener Produktion“, so Stadtrat Czernohorszky. „Die Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion und durch kurze Transportwege ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit unserer Stadt.“ Auch Bürgermeister Michael Ludwig gratulierte: „Wir sind sehr stolz, dass unser Herzensprojekt von der EU mit diesem Preis gewürdigt wird.“

Wiener Gusto-Produkte sind in mehreren Supermärkten, im Wiener Gusto Shop im Lainzer Tiergarten und online erhältlich: www.wienergusto.at