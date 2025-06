Die Ostsee erfrischend anders: Wo Küstenromantik auf Genuss trifft

Wenn die Sehnsucht nach Meer wächst, lohnt es sich, den Blick gen Norden zu richten: Die Ostsee ruft – mit endlosen Stränden, charmanten Seebädern, maritimer Leichtigkeit und einer Portion ganz besonderer Ruhe.

Zwischen sanften Wellen und historischer Hansestadt-Kulisse zeigt sich Deutschlands Küste erfrischend anders – ursprünglich, charmant und voller Möglichkeiten für Genießer:innen, Aktive und Romantiker:innen.

Meer erleben – der Sommertraum im Strandkorb

Ein Tag an der Ostsee fühlt sich an wie ein langer, tiefer Atemzug. Vom Strandkorb aus beobachtet man spielende Kinder, Muschelsammler:innen im Morgenlicht oder verliebte Paare bei einem Spaziergang auf der Promenade. Möwen kreisen am Himmel, während die salzige Brise leise Geschichten vom Meer erzählt. Die Ostsee ist kein Ort zum Erobern – sie ist einer zum Ankommen.

Radeln entlang der Küste – aktiv & aussichtsreich

Für alle, die gern auf zwei Rädern unterwegs sind, bietet die Ostsee eines der schönsten Radwegenetze Europas. Besonders beliebt: die Ruefa-Radrundreisen mit Direktflügen ab Wien.

Ob entlang der Seebäder von Rostock bis Rügen oder auf den idyllischen Wegen der Insel Hiddensee – das sanft hügelige Gelände, weite Blicke auf die See und malerische Orte wie Sassnitz oder Binz machen jede Tour zum Erlebnis.

Unsere Top-Empfehlungen:

„Von Rostock über Rügen nach Stralsund“

7 Nächte inkl. Flug, ab € 1.849 p.P.

Perfekt für alle, die Abwechslung lieben: mondäne Ostseebäder, historische Städte und die wilden Steilküsten der Insel Rügen.

7 Nächte inkl. Flug, ab € 1.699 p.P.

Ideal für Genießer:innen: autofreie Inselwelten, leichte Strecken, beeindruckende Naturlandschaften rund um das Kap Arkona und den Königsstuhl.

Küstenstädte entdecken – zwischen Backsteingotik & Boutique-Cafés

Ob das hanseatische Lübeck mit seinem Weltkulturerbe oder das lebendige Rostock mit seiner Nähe zum Seebad Warnemünde – die Ostsee ist reich an historischen Altstädten, kleinen Galerien, Marktplätzen und kulinarischen Geheimtipps.

Besonders reizvoll: ein Tagesausflug zur Seebrücke Heringsdorf, der längsten Europas, mit Dinner über dem Wasser und Sonnenuntergang inklusive.

©Verkehrsbüro

Kulinarik mit Seebrise – von Fischbrötchen bis Feinschmecker-Menü

Die Ostsee schmeckt nach frischem Fisch, Meerrettich, Kartoffeln – und manchmal nach einem Hauch Dill. Ob urige Räucherbuden oder feine Restaurants mit Blick auf die Wellen: Hier trifft authentische Küche auf nordische Raffinesse.

Ein Muss:

Räucherlachs direkt vom Kutter

Fischbrötchen mit Roter Beete

Dinner auf der Seebrücke – z. B. in Heringsdorf oder Binz

Wellness & Luxus – einfach mal durchatmen

Wohltuend wie eine frische Meeresbrise: Die zahlreichen Heilbäder und Spa-Resorts entlang der Küste bieten Erholung pur. Wer sich besonders stilvoll entspannen möchte, sollte das Grand Hotel Heiligendamm*** entdecken – die „weiße Stadt am Meer“ kombiniert klassischen Luxus mit modernem Komfort.

7 Nächte inkl. Flug ab Wien, Frühstück & Transfer ab € 1.899 p.P.

©Verkehrsbüro

Direktflug & Rundum-Service – exklusiv bei Ruefa

Direktflug Wien – Rostock

7 Nächte im Hotel Aja Warnemünde****

DZ mit seitlichem Meerblick, Frühstück, Transfers

ab € 1.229 p.P.

Alle Angebote sind ideal für den Sommer 2025 buchbar – von Juli bis September. Ruefa begleitet Sie dabei mit persönlicher Beratung, maßgeschneiderten Paketen und einem Service, der Ihre Reise unvergesslich macht.

Ihr Traumurlaub beginnt jetzt

Ob aktiv mit dem E-Bike, entspannt im Strandkorb oder genussvoll mit Blick aufs Meer – die Ostsee ist die nordische Antwort auf Fernweh. Und mit Ruefa wird daraus ganz einfach Ihre nächste Lieblingsreise.