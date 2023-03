Osterfest in der Prater Hauptallee

Das Wiener Bezirksblatt und das VORmagazin laden gemeinsam mit dem Restaurant „die Allee im grünen Prater“ am 9. April 2023 zum Osterfest für Groß und Klein. Ein kunterbuntes Rahmenprogramm sorgt für beste Unterhaltung.

Ostereiersuche und Quiz

Ein Gewinnspiel mit lustigen Quizfragen und tollen Preisen runden das zweite Osterfest im grünen Prater ab. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Kinderfahrrad, tolle Sachpreise, wie Malbücher, Bücher und vieles mehr.

Ein weiteres Highlight wir die Bastelstation unserer „Selfmade“ Ingrid Luttenberger sein, die tolle Bastelideen bereithält.

Austoben in der Prater Hauptallee, in der Hüpfburg oder auf der Bowlingbahn –bei diesem abwechslungsreichen Ostersonntag ist für jeden was dabei.

Der Eintritt zum Osterfest ist frei!

Das Osterfest im grünen Prater

Ostersonntag, 9. April 2023 von 11 bis 16 Uhr

Prater Hauptallee 124, 1020 Wien