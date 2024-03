Osterhase ist der zweitbeste Kunde des Einzelhandels

Sechs von zehn Wienern feiern Ostern. Sie verschenken bei dieser Gelegenheit rund fünf Millionen Schokohasen und 16 Millionen Ostereier, die Ausgaben dafür liegen im Schnitt bei 50 Euro pro Person. Bei den beliebtesten Osterbräuchen sind Eier suchen und die Osterjause ganz vorne mit dabei.

Zwei Drittel der Wiener (68 Prozent) nehmen Ostern als Anlass, um Geschenke zu machen: „Mit einem Umsatz von rund 56 Millionen Euro zählt das Ostergeschäft nach dem Weihnachtsgeschäft zum zweitstärksten saisonalen Shoppingereignis. Der Osterhase ist somit der zweitbeste Kunde des Wiener Einzelhandels“, berichtet Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. Nur zu Weihnachten sind die Wiener noch spendabler.

Wichtig für Spiel- und Süßwarenhandel

Es überrascht daher nicht, dass Ostern für einige Branchen – etwa den Süßwarenhandel oder den Spielwarenhandel – enorm wichtig ist. Neben Schokoladen-Osterhasen und Schokoladeneier werden rund um Ostern verschiedenste Waren gekauft, darunter Spielzeug, Osterdekorationen, Kleidung, Unterhaltungselektronik, Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie Sportartikel. Der Einkauf von Lebensmitteln für das Osteressen wird in traditionellen Geschäften, Supermärkten und natürlich auch auf den Wiener Märkten erledigt.

Ostern findet im stationären Handel statt

Die Osterzeit hat außerdem noch eine weitere positive Seite: 83 Prozent der Wiener kaufen die Geschenke im stationären Handel. An keinem anderen Feiertag spielt Regionalität so eine große Rolle. „Für die meisten ist es gerade zu diesem besonderen Anlass wichtig, sich die Produkte selbst anzuschauen, sich vom Ambiente im Geschäft inspirieren zu lassen und die Auswahl des Geschenks persönlich zu treffen“, so Gumprecht. Für Karfreitag und Karsamstag rechnet die Handelsobfrau mit einer guten Kundenfrequenz im Wiener Handel.

Acht Eier und zwei Schokohasen pro Kopf

Ostern ist ein Fest der Familie, das zeigen auch die Umfrageergebnisse der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien: 56 Prozent haben vor, der Tag mit der Familie zu verbringen und bereiten eine Osterjause bzw. ein gemeinsames Osteressen vor. „Am Ende des Osterwochenendes werden in Wien beachtliche 16 Millionen gefärbte Eier und fünf Millionen Schokohasen verschenkt worden sein – macht acht Ostereier und mindestens zwei Schokoosterhasen pro Kopf“, so Gumprecht.

Beliebteste Geschenke

Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen: 69 Prozent

Gefärbte und gekochte Eier: 33 Prozent

Spielwaren: 28 Prozent

Bargeld: 24 Prozent

Blumen/Pflanzen: 20 Prozent

Beliebteste Osterbräuche