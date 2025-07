Countdown zum Ottakringer Kirtag läuft auf Hochtouren

Der Countdown zum traditionellen Ottakringer Kirtag läuft – an vielen Details wird derzeit gefeilt. Heuer findet der Kirtag von 19. bis 21. September statt.

Beachtliche 35.000 Besucher an drei Tagen, 31 Stunden Programm, 23 Gastro-Stände und acht Fahrgeschäfte: Der Kirtag im Vorjahr war fulminant und hat den Standard ziemlich in die Höhe geschraubt.

Pfarre wird aktiver

Heuer soll das Niveau bei geringen Korrekturen gehalten werden, so Organisator Max Baumer zum Wiener Bezirksblatt. Demnach wird es vom 19. bis 21. September „zehn Bands, 25 Gastro-Stände und mehr als 30 Stunden Programm geben“. An vielen Details wird derzeit gefeilt. Fest steht: Die Zusammenarbeit mit der Pfarre Alt-Ottakring wird verstärkt – Pfarrer Thomas Natek wird die Biersegnung vornehmen und am Sonntag wird die Pfarre zudem eine Kasperlaufführung durchführen.

Austropop zieht

Auch das Musikprogramm wird laut Max Baumer wieder Spitze. Am Freitag sorgt ab 19.30 Uhr Wiener Wahnsinn für gewaltige Stimmung. Schon im Vorjahr war der Auftritt der Austropop-Band sensationell. Am Samstag treten „Die Wilden Kaiser“ um 19.30 Uhr auf, am Sonntag werden „Niddl & Band“ Gas geben.

Ottakringer Kirtag