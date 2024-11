Ottakring: Box-Aktion macht Schüler schlagfertig

Tolles Projekt des Boxklubs Bounce aus der Enenkelstraße: Er geht in Schulen, um mit Kindern zu sporteln. Diesmal war er in der Koppstraße zu Besuch.

Begeisterte Kinder, ­lachende Lehrer, ­engagierte Trainer: Das sind die wunderbaren Zutaten für die Bounce-Box-Aktion in den Schulen. Bisher wurden schon Klassen in den ­Bezirken 15, 21 und 22 besucht.

Heimatbezirk

Diesmal war der Verein, der von Ex-Profi Marcos Nader geführt wird, im Heimatbezirk zu Gast. Die strahlenden Kinderaugen in der Mittelschule „Kopp 2“ der Koppstraße haben Bände gesprochen. Sie alle freuten sich riesig auf die ganz spezielle „Turnstunde“. „Wir wollen den Kindern zeigen, wie wichtig Fitness und Disziplin sind, dass man etwas tun muss“, sagt Bounce-Trainer Nenad Paunovic im WBB-Gespräch. „Wir brauchen keine Weltmeister, sondern wir wollen das ­Bemühen sehen – das zählt.“

Geschick und Eifer

Nach einer Runde Laufen und 10, 20 oder 30 Liegestützen ging es ans Boxtraining. Manche Burschen und Mädchen stellten sich geschickt an. Alle waren mit Eifer bei der Sache und ließen sich mitziehen. „Wir ­unterstützen das Projekt sehr, sind froh, dass Bounce im ­Bezirk so aktiv ist“, so Bezirksvorsteherin Steffi Lamp zwischen einer schweißtreibenden Boxeinheit. Und Trainer Paunovic ist überzeugt: „Selbstbewusstsein kriegt man nur durch Sport und Aktivitäten, nicht durch das Playstation-Spielen!“