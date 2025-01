Ottakring: Drei Bus-Linien fahren früher und öfter

Neues Jahr, neues Öffi-Glück: Nach dem Druck von Bezirkschefin Stefanie Lamp fahren drei Bus-Linien nun früher Richtung Wienerwald: 45A, 46A und 46B.

Nach langwierigen, keineswegs einfachen Gesprächen um die Bim-Linie 2 waren nun einige Bus-Linien an der Reihe. Für viele der mehr als 100.000 Ottakringer ist es wichtig, eine bessere Verbindung in Richtung Steinhofgründe und Wienerwald zu haben. “Wir sind froh, dass es gelungen ist, die Verbesserungen mit Jahresanfang präsentieren zu können”, so Vorsteherin Steffi Lamp.

Die konkreten Verbesserungen

45A: Betriebsschluss 40 Minuten später als bisher und am Sa, So und Feiertag: Betriebsbeginn 30 Minuten früher.

45A: Montag bis Freitag zwischen 18:30 und 20:30 Uhr und Samstag zwischen 17:30 und 20:30 Uhr: Intervallverdichtung von 30 Minuten auf 15 Minuten.

46A: Sa, So und Feiertag: Betriebsbeginn 60 Minuten früher.

46B: Sa, So und Feiertag: Betriebsbeginn 30 Minuten früher.