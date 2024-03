Ottakring: Einsicht in die Klimateam-Projekte

Von 471 Vorschlägen für Klima-Projekte werden drei umgesetzt: „Hauptplatz Ottakring bei der U3-Endstelle“, „Zukunftsperspektive Friedrich-Kaiser-Gasse“ und „Klimaviertel Neulerchenfeld“. Am 28. März kann in die Pläne Einsicht genommen werden.

Ottakring war 2022 einer der Pilotbezirke für neue Klima-Initiativen. Die Bezirksvorstehung hat die Projekte, die aus dem Zentralbudget mit mehr als zwei Millionen Euro finanziert werden, von Beginn an vorangetrieben. Und viele Ottakringer sind begeistert mitgegangen – 471 konkrete Vorschläge aus der Bevölkerung zeugen davon. Eine 20-köpfige Jury hat im Anschluss die Vorschläge genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Drei konkrete Klima-Projekte

– Hauptplatz Ottakring (Ort des guten Klimas an der U3): Großflächige Kühlung durch Wasser, Beschattung, Entsiegelung, ­Begrünung, Baum­pflanzungen. Errichtung von neuen Sitzgelegenheiten im Stil der neuen Thaliastraße. Das Stationsgebäude der U- bzw. S-Bahn soll begrünt und die bereits vorhandene Fotovoltaikanlage vergrößert werden.

– Zukunftsperspektive Friedrich-Kaiser-Gasse (Brauerei): Installation von Pflanzentrögen oder Bänken. Umgestaltung mit Sitzmöglichkeiten unter schattenspendenden Bäumen und Wasserspiel.

– Klimaviertel Neulerchenfeld (Zusammensein im öffentlichen Raum): Innerhalb der Straßenzüge Thaliastraße, Neumayergasse, Koppstraße und Lerchenfelder Gürtel soll ein „verkehrs­beruhigtes, hippes ­Klimaviertel“ ent­stehen. Ein Teil der Straßenfläche soll entsiegelt werden, womit neue Grünflächen mit Pflanzen und Bäumen sowie kleine öffentliche Treffpunkte mit Sitz- und Aufenthaltsbereichen im Freien entstehen können.

Einsicht in die Klima-Pläne

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp sieht in den drei Projekten „Meilensteine für unseren Bezirk. Die konkrete Umsetzung wird heuer erfolgen.“ Sie lädt alle Ottakringerinnen und Ottakringer zur Planeinsicht in die Klimateam-Projekte am Donnerstag, 28. März, zwischen 16 und 18 Uhr in die Bezirksvorstehung am Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock ein.

Bild: BV Ottakring