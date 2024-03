Ottakring: Willkommen beim ersten Osterfest!

Eine österliche Premiere gibt es am Samstag, 16. März, bei der U3-Endstelle Ottakring: Der erste „Ostermarkt“ bittet zum Eierspaß.

Um 12 Uhr geht‘s los am Samstag, das Premieren-Osterfest bei der Paltaufgasse/U3-Vorplatz läuft bis 18 Uhr. Es warten auf die hoffentlich zahlreichen Besucher: Kinderbasteln, Kinderschminken, Kunsthandwerk, eine Osterei-Suche, ein Osterei-Wettlauf und das beliebte Spiel Bingo.

Unterhaltung & Schmauserl

Und es wird am 16.3. auch musikalische Umrahmung geboten: um 15:30 Uhr spielen „The Forever Dancers„, danach um 16 Uhr wird der Zauberer Philipp Kainz aufgeigen. Für den Hunger zwischendurch gibt es Burger, Langos und Crepes vorort. Um 12.30 Uhr hat sich mit Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp prominenter Besuch am ersten Osterfest angesagt.