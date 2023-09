Ottakringer Bezirksspitze: Eine neue Ära beginnt

Bei der Bezirksvertretungswahl Donnerstag Abend wurde Stefanie Lamp mit deutlicher Mehrheit zur neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt. Ihre Vorgängerin Eva Weißmann bleibt Bezirksrätin. Damit sind die Weichen für die Zukunft gestellt.

Stefanie Lamp, die Freunde „Steffi“ nennen, ist längst keine Unbekannte im Bezirk. Sie hat jahrelang in der Bezirksvorstehung gearbeitet, ehe sie SP-Bezirksmanagerin, im Jahr 2018 Bezirksrätin und 2020 Vorsitzende der Kulturkommission wurde. Zudem ist sie nunmehr Vorsitzende der Ottakringer Kinderfreunde.

Linie beibehalten

Nun erklimmt die 34-jährige – die als energisch, schnell und modern gilt – die nächste Karrierestufe: Sie wurde bei der Bezirksvertretungswahl mit klarer Mehrheit zur neuen Stellvertreterin gewählt. „Große Fußstapfen, in die ich treten darf“, sagt Lamp und ergänzt: „Meine Vorgängerin Eva Weißmann hat in den letzten Jahren großartige Projekte vorangetrieben – ich freue mich, die Arbeit an der Seite unseres Bezirksvorstehers Franz Prokop weiterzuführen.“

Worauf es ihr ankommt

Worauf es der neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin ankommt: „Das Wichtigste ist, dass es ­genügend Freiraum im Bezirk gibt – damit wir uns alle wohlfühlen können. Und oft sind es die kleinen Dinge, die uns beim Abendessen beschäftigen oder vor dem Schlafengehen nicht loslassen. Darum werden wir uns weiterhin kümmern und immer ein offenes Ohr für die Ottakringer haben“, betont die neue Spitzenvertreterin Ottakrings. „Und klar, die Kultur bleibt auch in ­Zukunft mein Steckenpferd.“