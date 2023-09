Es ist soweit: Der Ottakringer Kirtag kehrt zurück!

Viele Ottakringer freuen sich riesig auf das Wochenende im Alten Ort bei der 10er-Marie: Zehn Fahrgeschäfte und 14 Livebands warten, darunter die Kultband „Wiener Wahnsinn“!

Das Comeback des Jahres kann starten. Nach drei Jahren Pause findet der traditionelle Kirtag im Alten Ort endlich wieder statt. Zweimal musste er wegen der Pandemie, einmal wegen ­Finanzproblemen vom Veranstalter „Ottakringer Kulturfreunde“ abgesagt werden. Doch das lange Warten hab um 13 Uhr ein Ende. Um 15 Uhr machen Bezirksvorsteher Franz Prokop und Bürgermeister Michael Ludwig den offiziellen Bieranstich. Damit kann das Wochenende des großen Vergnügens beginnen.

Ein Kraftakt war notwendig

Allerdings war für die Rückkehr des Ottakringer Kirtags ein gewaltiger Kraftakt notwendig. Viele Unternehmer, Kulturschaffende, Musiker, Politiker und Medienleute haben sich stark gemacht und ihren Beitrag geleistet – wie Bezirksvorsteher Franz Prokop im Interview mit dem Wiener Bezirksblatt betont. „Jetzt dürfen wir uns freuen, es wartet ein großartiges Kirtagswochenende. Hoffentlich steht uns Petrus bei und schickt uns auch noch gutes Wetter!“

Gute Partnerschaft

Feucht wird es so oder so bei ­einigen Besuchern zugehen, für die der Kirtag seit Jahrzehnten Kult ist. Gibt es ihn doch seit 48 Jahren. Und heuer ist auch das Wiener Bezirksblatt offi­zieller Partner und freut sich schon sehr: „Es ist uns eine Ehre und Freude, dabei zu sein“, ­betont WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota. „Einen ­Kirtag wie in Ottakring gibt es schließlich nur einmal!“

Dann, liebe Leserin, lieber Leser: Auf einen G’spritzten im Alten Ort! Mehr Infos auch auf https://ottakringerkirtag.at/

Hier das komplette Programm des Ottakringer Kirtags: