Paralympics: Modul-Schüler zaubern Spitzenküche

Von 28. August bis 8. September finden in Paris die Paralympischen Spiele statt. Ein Schüler-Team der Tourismusschulen MODUL betreut das Österreich-Haus dabei kulinarisch. Die Vorbereitungen für den Einsatz laufen auf Hochtouren.

Die Tourismusschulen MODUL der WK Wien sind auch 2024 fixer Partner des Österreich-Hauses. Bereits seit 1998 nehmen sie regelmäßig als kulinarische Gastgeber an den Olympischen Spielen und den Paralympics teil. Nach Nagano, Sydney, Salt Lake City, Beijing, Vancouver, London, Sochi, Rio de Janeiro und PyeongChang findet der nächste Einsatz nun Ende August in Paris statt. Zu den Spielen öffnet das Österreich-Haus im prestigeträchtigen „Stade Jean Bouin“.

Botschafter für unsere Kulinarik

Das Österreich-Haus ist bekannt als Ort der Gastfreundschaft und zentraler Treffpunkt bei österreichischen (Medaillen-)Feiern mit Athleten, Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Medien. 27 Schüler präsentieren in Zusammenarbeit mit sechs Supervisoren aus Küche und Service österreichische Gastfreundschaft, perfektes Service und Top-Kulinarik auf der internationalen Bühne. „Wir freuen uns, in diesem Rahmen Botschafter für die österreichische Gastfreundschaft und Kulinarik sein zu dürfen. Der Einsatz in Paris ist für unsere Schüler das Highlight im Schuljahr“, betont Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL.

Vorreiter im deutschsprachigen Raum

Das MODUL ist die älteste bestehende Tourismusschule im deutschsprachigen Raum. Für ihre Schüler ist der Einsatz bei den Paralympischen Spielen besonders spannend. Gefordert werden für dieses Ereignis nicht nur solides praktisches Können, sondern auch großes persönliches Engagement sowie starke Stressresistenz, denn immerhin werden während der Paralympics hunderte Gäste im Österreich-Haus erwartet.

Eigenes Outfit für den Einsatz

In Uniformen von „Der Walter“, die eigens für den Einsatz bei diesem Sportevent angefertigt werden, repräsentieren die Schüler nicht nur ihre Tourismusschulen MODUL, sondern auch ihr Land Österreich. Das richtige Outfit sorgt einerseits für die nötige Arbeitssicherheit, stärkt andererseits aber auch den Wiedererkennungswert und die Zusammenarbeit im Team. Die Schüler schätzen, als Teil eines erfolgreichen Teams wahrgenommen zu werden.