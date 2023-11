Paukenschlag in Hietzing: Neuer Favorit als Vorsteher!

Ein politischer Paukenschlag ist im 13. Bezirk nicht mehr zu überhören. Gegen die designierte Bezirksvorsteherin Johanna Sperker regt sich Widerstand. Eine Mehrheit der ÖVP-Bezirksräte favorisiert einen anderen Kandidaten.

Als Bezirksvorsteherin Silke Kobald vor wenigen Wochen ihren auch für die eigene Partei überraschenden Rückzug aus ihrem Amt verkündete, wählte der ÖVP-Bezirksparteivorstand – mit einer knappen Mehrheit – die Bezirksparteiobfrau Johanna Sperker zu ihrer Nachfolgerin.

Doch die geplante Amtsübergabe am 7. November ist fraglich, da eine Mehrheit des ÖVP Klub Hietzing diese Entscheidung nicht mittragen will. Erste Anzeichen dafür gab es bereits, als man sich im ÖVP-Klub Hietzing intern nicht auf eine Bestätigung der Kandidatin einigen konnte.

Eine – wiederum knappe – Mehrheit der ÖVP-Bezirksräte sprach sich heute mit einer Unterstützungerklärung an die Bezirksvorstehung für einen anderen Kandidaten aus. Sie favorisieren den langjährigen Bezirksrat Nikolaus „Niki“ Ebert für das höchste Amt im 13. Bezirk. Ein Szenario, das „wenn auch absolut unüblich und gegen die Statuten“, (so ein namhafter ÖVP-Politiker) durchaus denkbar ist.

„Ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Kommunalpolitik und begeisterter Hietzinger. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass unser Bezirk ein erfahrenes Team der Österreichischen Volkspartei benötigt. Mit starkem Rückhalt unseres Beziksräteteams sehe ich einer sehr spannenden und erfolgreichen Arbeit für Hietzing entgegen!“, so Ebert auf Nachfrage des Wiener Bezirksblatts.

Heute Nachmittag haben BV-Vize Christian Gerzabek und Niki Ebert persönlich die notwendigen Unterstützungserklärungen in der Bezirksvorstehung abgegeben. Sollte dementsprechend in der bevorstehenden Sondersitzung des Bezirksparlaments am 7. November Ebert als Kandidat vorgeschlagen werden und dort die Unterstützung der Mehrheit des ÖVP-Bezirksratsklubs erhalten, hieße der zukünftige Bezirksvorsteher von Hietzing Niki Ebert.

Stimmen aus dem 13. Bezirk

„Ich bedaure, dass der überraschende und völlig unvorbereitete Rückzug von Silke Kobald zu diesem mehr als entbehrlichen Streit um die Nachfolge geführt hat. Eine demokratische Diskussion mit einer Abstimmung im Klub der Hietzinger Bezirksräte und daraus folgend die Empfehlung an den Bezirksparteivorstand wäre der richtige Weg gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Wogen bald wieder glätten und wieder professionelle Bezirksarbeit im Vordergrund steht“, kommentiert der stellvertretende Bezirksvorsteher Christian Gerzabek die Situation.

Die designierte Bezirksvorsteherin Johanna Sperker wollte sich zu momentanen Situation nicht äußern. Sie wartet das endgültige Ergebnis der bevorstehenden Sitzung am 7. November ab, bevor sie dazu Stellung nimmt.

Auch Bezirksvorsteherin Silke Kobald wollte zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Kommentar abgeben.

