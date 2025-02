Opernball-Flair: Peek & Cloppenburg lud zur Fashion-Night

Am 6. Februar 2025 verwandelte sich der Peek & Cloppenburg Store auf der Kärntner Straße in eine Bühne für die neuesten Balltrends.

Als offizieller Modepartner des Wiener Opernballs lud P&C seine exklusiven INSIDER-Kunden zur glamourösen Ball Fashion Night ein. Inmitten einer exquisiten Atmosphäre feierten prominente Gäste aus Mode, Kunst und Kultur die Eleganz der Wiener Ballkultur und ließen sich von den neuesten Trends inspirieren.

Die Highlights der Fashion Stage

Die Opernball-Moderatoren Andi Knoll und Teresa Vogl, beide in stilvollen P&C-Ball-Looks, führten durch den Abend und präsentierten die angesagtesten Styles der Saison:

Funkelnde Roben mit raffinierten Details

mit raffinierten Details Klassische Fracks mit modernem Twist

mit modernem Twist Edle Accessoires als perfekte Ergänzung

Ein besonderer Höhepunkt war die atemberaubende Tanzperformance von Rebecca Horner, Solistin des Wiener Staatsballetts. Gekleidet in einem eleganten Frack von P&C, verzauberte sie das Publikum mit ihrer beeindruckenden Darbietung. Auch Maria Angelini-Santner, Choreografin des Eröffnungskomitees des Opernballs, gab exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines der prestigeträchtigsten Events des Jahres.

Exklusive Erlebnisse für die Gäste

Die Besucher der Ball Fashion Night konnten nicht nur die neuesten Trends bewundern, sondern auch selbst in die Welt des Wiener Opernballs eintauchen. An der Lancôme Beauty Station gab es perfekte Touch-ups für den Abend, während die Gäste an der Campari Bar spritzige Drinks genossen. Für die persönliche Stil- und Farbberatung stand die renommierte Expertin Eva Köck-Eripek zur Verfügung – und so manches Traumkleid fand seinen Weg in die Umkleidekabine.

Ein weiteres Highlight war die musikalische Begleitung durch ein Live-Streichquintett, das für eine unvergleichlich elegante Atmosphäre sorgte. Vielseitige Aktionen und exklusive Überraschungen machten den Abend für alle Anwesenden zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Gäste: Prominenz aus Mode, Kunst und Kultur

Zu den geladenen Gästen gehörten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter: