Von Strauß bis Swing: Musik als Brücke zwischen Generationen

Ein einzigartiges Projekt bringt Kinder, Jugendliche, Senior*innen und Profi-Musiker*innen zusammen – und zeigt, wie Musik Menschen verbindet.

Im Pensionisten-Wohnhaus Haus Liebhartstal in Ottakring wurde kürzlich ein besonderes musikalisches Experiment Wirklichkeit: Bewohner*innen musizierten gemeinsam mit Schulkindern, Lehrlingen und Mitgliedern der Wiener Symphoniker. Im Rahmen eines generationenübergreifenden Projekts wurde nicht nur gemeinsam musiziert, sondern auch über das gemeinsame Feiern, kulturelle Vielfalt und das musikalische Erbe Wiens reflektiert.

Am 13. Juni um 16 Uhr findet das Projekt seinen öffentlichen Höhepunkt im Sandleitenhof – und feiert gleich zwei Jubiläen.

125 Jahre Wiener Symphoniker – Musik für alle

Die Wiener Symphoniker feiern 2025 ihr 125-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1900 mit dem Ziel, Musik allen Menschen zugänglich zu machen, setzen sie bis heute Maßstäbe – nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich. Seit Herbst 2024 sind sie in einem außergewöhnlichen Projekt aktiv: Gemeinsam mit Schüler*innen der VS Grundsteingasse, Lehrlingen von Jugend am Werk und musikbegeisterten Senior*innen aus dem Haus Liebhartstal gehen sie der Frage nach, warum Musik eine so zentrale Rolle beim Feiern spielt.

Generationen im Dialog: Was feiern wir – und wie klingt das?

In zahlreichen Workshops entstanden kreative Beiträge, in denen sich die Teilnehmer*innen mit ihrer musikalischen Identität, dem Feiern in ihrer Kultur und dem Klang ihrer Heimat beschäftigten. Welche Lieder begleiten sie durchs Leben? Gibt es musikalische Schnittmengen zwischen Alt und Jung, zwischen verschiedenen Kulturen? Und wie klingt ein modernes Wienerlied im Jahr 2025?

Antworten darauf wurden nicht nur diskutiert, sondern auch gehört: In einem mitreißenden Konzert im Haus Liebhartstal präsentierten die Beteiligten ihre Ergebnisse – ein klingendes Zeichen für gelebte Vielfalt, Respekt und Gemeinschaft.

Von Glenn Miller bis Strauß – ein bunter Klangteppich

Das Programm des Konzerts war so vielfältig wie seine Mitwirkenden: Von der mitreißenden Swingmusik Glenn Millers über klassische Werke von Brahms und Bizet bis hin zur beschwingten „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauß spannte sich ein weiter Bogen durch die Musikgeschichte. Dabei zeigte sich: Musik kennt keine Altersgrenzen – sie begeistert und verbindet.

Der Sandleitenhof feiert mit

Am 13. Juni steht ein weiteres Highlight bevor: Im Rahmen des Jubiläumswochenendes zum 100-jährigen Bestehen des Sandleitenhofs wird das Generationenprojekt der Wiener Symphoniker öffentlich präsentiert. Besucher*innen erwartet nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern auch ein lebendiger Einblick in die kulturelle Vielfalt und das soziale Miteinander im Herzen Ottakrings.

Stimmen der Begeisterung

Die Reaktionen auf das Projekt sind durchwegs positiv – aus Politik, Kultur und Bildung. Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, betont die Kraft der Musik als universelle Sprache. Für Christian Hennefeind von den Häusern zum Leben ist das Projekt ein Paradebeispiel für gelebten Generationendialog. Und auch die anderen Partner*innen – von Wiener Wohnen über Jugend am Werk bis zur VS Grundsteingasse – loben die tiefgreifenden Erfahrungen, die durch das gemeinsame Musizieren entstehen.

Konzerttermine Mittwoch, 21. Mai 2025 – 15:30 UHR

Haus Liebhartstal / Häuser zum Leben

Ottakringer Straße 264, 1160 Wien



Freitag, 13. Juni 2025 – 16:00 UHR

Sandleitenhof/ Mateottiplatz

Matteottiplatz 4, 1160 Wien

offene Veranstaltung