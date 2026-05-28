Lassen wir die Stimmen sprechen! Der Ottakringer Chor war eine Idee von Bezirksvorsteherin Steffi Lamp, die selbst liebend gerne singt und vor zwei Jahren andere begeisterte Stimmen dazu einlud. Nach vielen Übungsabenden kann sich der erste Bezirkschor hören lassen – wie beim Eröffnungskonzert der Sommerklänge am Donnerstag, 28. Mai, von 18 bis 20 Uhr im Amtshaus (Richard-Wagner-Platz).

Einstige Festwochen

Früher waren die Sommerklänge die Bezirksfestwochen. Auch unter dem neuen Namen verwandeln sich bis 18. Juni Bühnen, Plätze und Kulturstätten in lebendige Treffpunkte für Kunst und Begegnung. Das Programm umfasst eine große Bandbreite an Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Kleinkunst, Poetry Slam, Musik und Literatur und spiegelt die kulturelle Vielfalt Ottakrings wider.

Vielerlei Kulturorte

Besonders im Fokus stehen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten im Bezirk, ganz im Sinne der zugänglichen “Kultur für alle”. So entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Ottakring im Frühsommer zu einem pulsierenden Zentrum der Kunst macht und Besucher dazu einlädt, Kultur direkt vor der Haustür zu erleben.

Zum Auftakt der Ottakringer Sommerklänge zeigen neben dem Bezirkschor auch Schüler der Musikschule Thaliastraße ihr Können.

Infos und Termine: Sommerklänge Ottakring.