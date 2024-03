Penzing: Ein ganz spezieller Tag im Bezirksmuseum

Am 22. März um 16 Uhr öffnen sich die Türen des Museums speziell für die Penzinger Senioren. Museumsleiter Giorgi und Bezirkschefin Schüchner laden höchstpersönlich dazu ein.

Den Freitag, 22. März, sollten sich viele Damen und Herren des 14. Bezirks gleich dick im Kalender anstreichen. Zuvor gilt es allerdings, sich anzumelden: telefonisch unter 01/4000-14115 oder per E-Mail an kommunikation@bv14.wien.gv.at. Denn die Teilnahme an der Museumsführung ist zwar kostenlos, aber auf 25 Personen begrenzt.

Spezielle Führung

Eineinhalb Stunden dauert die Führung durch das großartige Bezirksmuseum in der Penzinger Straße 59. Vorsteherin Michaela Schüchner und Museumsleiter Maurizio Giorgi laden extra dazu ein. Es wartet viel Geschichte über die fünf Bezirksteile Baumgarten, Breitensee, Hadersdorf-Weidlingau, Hütteldorf und Penzing. Dazu Por­träts von Persönlichkeiten wie Otto Wagner und Heinz Conrads, längst vergangene Zeiten auf der Skiwiese, eine historische Greiß­lerei, alte Straßenbahnen und Bahnhöfe.

1962 gegründet

Das 62 Jahre alte Bezirksmuseum gilt als eines der besten der Bezirke, ist über mehrere Stockwerke aufgebaut, weist eine Ausstellungsfläche von 800 Quadratmeter auf und ist jederzeit einen Besuch wert. Wer jetzt mehr darüber erfahren möchte: https://www.bezirksmuseum.at/de/museum/penzing/

Bild: Klaus Pichler