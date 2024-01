In der Bezirksvorstehung Penzing kann man sich am 12.1.2024 von 9 bis 13 Uhr den Stich holen. Ohne Anmeldung.

Der Impfbus des städtischen Gesundheitsdienstes ist seit 2. November unterwegs in den Bezirken, um Gratisstiche anzu­bieten. Aber Achtung: Es wird gegen die Grippe geimpft – ohne Anmeldung. Zwischen 9 und 13 Uhr können sich alle Über-15-Jährigen im Festsaal der Vorstehung in der Hütteldorfer Straße 188 (1. Stock) den Stich holen. Mitzunehmen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis und der Selbstbehalt von 7 Euro. Aus­genommen sind Penzinger mit ­Rezeptgebührenbefreiung und jene, deren Firma an der betrieblichen Mitarbeiterimpfung gegen Grippe teilnimmt.

Kein eigener Impfstoff möglich

Die Gratis-Grippeschutzimpfung ­findet im Auftrag der Gesundheitskasse (ÖGK) statt und wird in allen Bezirksvorstehungen bis 31. Jänner durchgeführt. Sie wird im elektronischen E-Impfpass vermerkt und vor dem Stich ist die Unterzeichnung einer Einverständniserklärung notwendig. Noch ein Hinweis: Es ist nicht möglich, einen eigenen Impfstoff mitzunehmen.

Weitere Infos: http://www.intern.magwien.gv.at/web/m15/gesundheitsdienst-macht-mobil

Bild oben: Stefan Joham