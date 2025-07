Mission Titel wird von 24.000 Rapid-Mitgliedern unterstützt

Rapid zieht trotz der Titelflaute seit 2008: Mit 24.000 Mitgliedern gibt es einen neuen Höchststand. Und der Countdown zum Saisonauftakt läuft.

Das unwürdige Theater rund um Marco Arnautovic ist Geschichte. Der Saison-Auftakt mit dem Conference-League-Qualispiel am 24. Juli die Zukunft. Und die wird in dieser Saison von Cheftrainer Peter Stöger bestimmt. Gemeinsam mit Sportchef Markus Katzer feilt er an dem neuen Rapid-Team.

Mannschaft nimmt Form an

Mit den Neuerwerbungen von Jannes Horn und Jean Marcelin für die Defensive sowie den Weiterverpflichtungen von Ercan Kara und Andrija Radulovic für die Offensive wurden die “Hausaufgaben” gemacht. Durch den Wegfall von Guido Burgstaller fehlt aber noch ein echter Knipser – daran wird im Hintergrund fieberhaft gearbeitet.

24.000 für ein Leben lang

“Daaanke an 24.000 Vereinsmitglieder” sagt zwischendurch der Immer-noch-Rekordmeister aus Hütteldorf. Das ist ein neuer Höchststand für jene, “die ein Leben lang grün-weiß sind”. Nichts haben sie gegen eine gesunde Neuerung im Stadion: Neben dem klassischen Familiensektor (Sektor 2) gelten auch die angrenzenden Sektoren 1, 3, 4 und 5 als Nichtraucherzone.

SK Rapid