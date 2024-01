Penzing: Herziges Theater für unsere Kinder

Seit fast vier Jahrzehnten begeistert das Heuschreck-Kindertheater die Kleinen ab drei Jahren. Heuer erstmals auch in Penzing mit „SOPHIE und das Drei-Federn-Rätsel“.

Im Februar und März stehen zahlreiche Termine im Lorely-Saal (Penzinger Straße 72, Nähe U4 Hietzing, Kennedybrücke) am Spielplan. Das moderne und aufregende Stück „SOPHIE und das Drei-Federn-­Rätsel“ wartet auf die kleinen ­und größeren Besucher. In farbenfroher Inszenierung wird Sophie verzaubert und muss das magische Rätsel lösen, um das Traumland und all seine Bewohner zu retten.

Das Stück im Detail

Im Stück begleitet das Publikum die junge Sophie in ein verzaubertes Märchenland, dessen Fortbestehen bedroht ist und an Sophies Schicksal gebunden ist. Erst wenn sie das magische Drei-Federn-Rätsel löst, ist das Traumzeitland mit all seinen Bewohnern gerettet. Ein liebevolles Musical, das ermutigend von Achtsamkeit für die Umwelt, Freundschaft und Selbstbewusstsein erzählt.

Die Termine im Lorely-Saal

Sa. 27. Jänner 2024, 16:00 Uhr

So. 28. Jänner 2024, 14:00 Uhr

Sa. 17. Februar 2024, 14:00 Uhr + 16:00 Uhr

So. 3. März 2024, 14:00 Uhr

So. 10. März 2024, 11:00 Uhr

Stück ab 3 Jahren, Tickets unter www.Heuschreck.at oder telefonisch unter 01/523 91 80.