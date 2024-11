Stöpsel-Sammelaktion für den Penzinger Lichtblickhof

Die Volksschule Karl-Toldt-Weg aus dem 14. Bezirk zeigt wieder viel Herz und sammelt nun Plastikstöpsel für das Kinderhospiz.

Die Penzinger Karl-Toldt-Volksschule ist bekannt für ihre Herzensprojekte. Immer wieder wird für den guten Zweck gesammelt. So auch jetzt. Nach einer Spendenaktion der Giraffenklasse hat sich die Schule im Herbst entschlossen, einmal mehr den „Lichtblickhof“ zu unterstützen.

Sogar am Schulweg

Das Wiener Bezirksblatt berichtete schon öfters über das einzig­artige Therapiezentrum für schwer kranke Kinder auf den Steinhofgründen, das jede Hilfe wert ist. Das finden auch die Volksschulkinder und sammeln seit September fleißig Plastikstöpsel. Sogar am Schulweg wird nach den kleinen runden Dingern Ausschau gehalten. Dann werden sie in der Schule gewaschen und in Kisten verstaut.

Mehrere volle Kisten

Einige dieser vollen Kisten wurden von der 3b-Klasse schon an eine Kinderhospiz-Mitarbeiterin übergeben. Weitere werden – auch mit Unterstützung des Teams der ­Caritas Breitensee – noch folgen. “Wir freuen uns sehr, dass mit dieser Aktion ein wertvoller Beitrag geleistet und Gutes getan werden kann”, so Schuldirektorin Nina Schenk.

Brav sammeln die Kinder des Karl-Toldt-Wegs 12 die Stöpsel und konnten sie schon dem Kinderhospiz übergeben (Bild: OVS Karl-Toldt-Weg).