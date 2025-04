Rudolf Edlinger: Gemeindebau für einen großen Wiener

Rudolf Edlinger war nicht nur Politiker, sondern auch eine prägende Figur für Wien, den SK Rapid und die Zivilgesellschaft. Nun ehrt ihn die Stadt mit einem nach ihm benannten Gemeindebau in Penzing. Direkt neben dem Stadion von Rapid erinnert der Rudolf-Edlinger-Hof an einen Mann, der Politik mit Überzeugung und Herz betrieb.

Rudolf Edlinger wurde 1940 in Wien geboren und begann seine berufliche Laufbahn als Lithograf. Doch seine Leidenschaft galt der Politik. Bereits mit 29 Jahren zog er als jüngstes Mitglied in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein. Von da an prägte er die Stadtpolitik in verschiedenen Funktionen – als Landesparteisekretär, Stadtrat und schließlich als Finanzminister.

Seine Politik war geprägt von sozialer Verantwortung. Ob Wohnbau oder Finanzpolitik, Edlinger setzte sich stets für das Gemeinwohl ein. Seine Zeit als Finanzminister (1997–2000) brachte nicht nur Reformen, sondern auch markige Sprüche und auffällige Krawatten mit sich.

Mehr als Politik: Rapid, Widerstand und Pensionistenverband

Nach der Politik blieb Edlinger aktiv. Als Präsident des SK Rapid (2001–2013) führte er den Verein zu zwei Meistertiteln und engagierte sich intensiv in der Aufarbeitung der NS-Geschichte des Klubs. Gleichzeitig leitete er das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) und den Wiener Pensionistenverband.

Ein würdiges Andenken im Herzen von Hütteldorf

Nach seinem Tod im Jahr 2021 schlug Rapid eine Ehrung vor – eine Idee, die breite Unterstützung fand. Der Gemeindebau in der Deutschordenstraße 7–25 trägt nun seinen Namen. „Rudolf Edlinger war Zeit seines Lebens ein wichtiger Impulsgeber für unsere Stadt – sei es in der Finanzpolitik oder im Bereich des Wohnbaus“, betonte Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál bei der feierlichen Benennung.

Der erste klimaneutrale Gemeindebau Wiens

Die Wohnhausanlage aus den 1950er-Jahren wurde in den letzten vier Jahren umfassend saniert. Neben Wärmedämmung und barrierefreien Aufzügen wurde eine moderne Wärmepumpenanlage installiert. Der Rudolf-Edlinger-Hof ist damit Wiens erster Gemeindebau mit komplett klimaneutraler Energieversorgung.

Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner unterstrich die Bedeutung der Namensgebung: „Rudi Edlinger hat immer die Verbindung von Rapid und Hütteldorf hervorgehoben. Es freut mich sehr, dass wir ihm nun direkt neben dem Stadion ein würdiges Andenken setzen.“ Ein Gemeindebau, der Wiener Geschichte, sozialen Fortschritt und sportliche Leidenschaft vereint.