Pepsi Zero Lemon feiert Sommerlaunch mit Party & Promi-Gästen

Pepsi sorgt für frischen Wind im Getränkeregal: Mit Pepsi Zero Lemon bringt das Unternehmen eine neue, zuckerfreie Variante mit spritziger Zitronennote auf den österreichischen Markt.

Der perfekte Sommerdrink punktet mit intensivem Geschmack bei 0 % Zucker – ganz nach dem Kampagnenmotto: „Pepsi & Lemon – As simple as that.“

Sommerparty im Dam Dam als Bühne für den Launch

Vergangene Woche lud Pepsi zur exklusiven Launch-Party ins Dam Dam in Wien. Bei hochsommerlichen Temperaturen feierten Medienvertreter:innen, Creator:innen und Szenegrößen gemeinsam die Neuheit. Musikalisches Highlight des Abends: MACE, der mit einem energiegeladenen DJ-Set für ausgelassene Stimmung sorgte und die Gäste auf die Tanzfläche zog.

Pepsi Zero Lemon zum Probieren – kreativ inszeniert

Die Besucher:innen konnten Pepsi Zero Lemon nicht nur pur genießen, sondern auch in eigens kreierten Signature-Cocktails sowie als Pepsi-Slushie in der Outdoorlounge. Für den perfekten Social-Media-Moment sorgten eine Selfie-Station, ein Reisegewinnspiel unter dem Motto „Zitrus-Vibes“ sowie branded Goodies, die das Erlebnis abrundeten.

Ab sofort österreichweit erhältlich

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich freuen: Pepsi Zero Lemon ist seit Mai 2025 im österreichischen Handel erhältlich – in der handlichen 0,5-Liter-Flasche sowie in der 1,5-Liter-Familiengröße.