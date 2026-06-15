Oldtimer rollen bald zu den Besten im Westen

Historische Fahrzeuge, Motorsport-Flair und ein kostenloses Erlebnis für die ganze Familie: Am 27. Juni wird das Auhof Center erstmals zum Startplatz der traditionsreichen „Vienna Höhenstrasse Classic“. Besucher können die automobilen Schmuckstücke hautnah erleben und die Teilnehmer auf ihre Reise schicken.

Penzing. Wenn glänzender Chrom in der Sonne funkelt, historische Motoren aufheulen und automobile Legenden zum Greifen nah sind, dann ist die „Vienna Höhenstrasse Classic“ nicht weit. Am Samstag, dem 27. Juni, macht die traditionsreiche Oldtimer-Rallye erstmals im Auhof Center Station. Punkt 9.01 Uhr fällt dort der Startschuss zur bereits 29. Auflage der beliebten Veranstaltung.

Für Besucherinnen und Besucher bietet sich dabei die seltene Gelegenheit, die teilnehmenden Fahrzeuge aus nächster Nähe zu bewundern. Der Eintritt ist frei.

Zeitreise auf vier Rädern

Die „Vienna Höhenstrasse Classic“ zählt zu den Höhepunkten im österreichischen Oldtimer-Kalender. Auch heuer dürfen sich Fans auf eine beeindruckende Fahrzeugvielfalt freuen. Von liebevoll restaurierten Vorkriegsmodellen über elegante Klassiker der 1950er- und 1960er-Jahre bis hin zu legendären Sportwagen der 1970er- und 1980er-Jahre reicht das Teilnehmerfeld.

Vor dem Start können die Besucher die automobilen Raritäten aus nächster Nähe betrachten, technische Details entdecken und mit den Besitzern ins Gespräch kommen. Die Kombination aus historischem Design, glänzenden Karosserien und dem unverwechselbaren Klang der Motoren sorgt für eine besondere Atmosphäre.

„Ein Highlight für die ganze Familie“

Auch für den Eigentümer des Auhof Centers, Kommerzialrat Peter Schaider, ist die Veranstaltung etwas Besonderes. Als langjähriger Autoliebhaber freut er sich, Gastgeber der traditionsreichen Rallye zu sein.

„Für mich als bekennenden Autofan ist es natürlich eine besonders große Ehre, so einer traditionsreichen Veranstaltung wie der ‚Vienna Höhenstrasse Classic‘ bei uns im Auhof Center eine Bühne zu geben. Oldtimer stehen für zeitloses Design, höchste Ingenieurskunst und pure Emotion. Genau diese Emotionen möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern vermitteln“, so Schaider.

Mit dem Start der Rallye wolle man ein außergewöhnliches Erlebnis für die ganze Familie schaffen und lebendige Automobilgeschichte direkt zu den Menschen bringen.

Präzision statt Tempo

Nach dem Start im Auhof Center wartet auf die Teilnehmer eine rund 170 bis 200 Kilometer lange Strecke durch die Umgebung Wiens und entlang der namensgebenden Höhenstraße. Dabei geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern um Präzision und Teamarbeit.

Rund zehn Wertungsprüfungen müssen die Teams absolvieren. Gefragt sind dabei fahrerisches Können, exakte Zeitvorgaben und das perfekte Zusammenspiel zwischen Fahrer und Beifahrer.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Österreichischen Motor-Veteranen-Clubs.

29. Vienna Höhenstrasse Classic – Startetappe

Samstag, 27. Juni 2026, Start um 9.01 Uhr

Auhof Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien

Eintritt frei für Zuschauer

©Robert Krickl