Donauinselfest baut Inklusionsangebot aus

Von 3. bis 5. Juli wird die Donauinsel wieder zum Treffpunkt für hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ setzt das Donauinselfest heuer verstärkt auf Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe für alle.

Seit mehr als 40 Jahren steht das Donauinselfest für ein friedliches Miteinander und freien Kulturgenuss. Auch heuer wollen die Veranstalter dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen das größte Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt uneingeschränkt erleben können. Zahlreiche Maßnahmen sollen den Zugang erleichtern und das gemeinsame Feiern für alle ermöglichen.

„Das Donauinselfest gehört allen Menschen. Offenheit, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander machen das Festival aus“, betont DIF-Veranstalter Jörg Neumayer.

Inklusionskonzert eröffnet das Festival

Ein besonderes Zeichen für gelebte Teilhabe setzt das Donauinselfest gleich zum Auftakt am Freitag, 3. Juli. Auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne eröffnet „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“ das musikalische Programm.

Begleitet wird der Auftritt von einer Live-Gebärdensprachperformance der Songs durch Pam Eden. Auch die Moderation auf der Festbühne wird am Freitag durchgehend in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.

Ehrung für Special-Olympics-Athletinnen und Athleten

Im Mittelpunkt stehen am Festivalfreitag außerdem die Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics Österreich. Die Nationalen Special Olympics Sommerspiele finden heuer von 25. bis 30. Juni in Wien statt.

Direkt nach dem Inklusionskonzert wird Bürgermeister Michael Ludwig erfolgreiche Athletinnen und Athleten auf der Festbühne ehren. Auf der Wien Energie Festinsel wartet zusätzlich ein inklusives Mitmachprogramm mit Sportstationen, Kreativangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Informationen rund um die größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Barrierefreie Angebote werden ausgebaut

Damit möglichst viele Menschen das Festivalgelände nutzen können, setzt das Donauinselfest erneut auf ein umfangreiches Inklusionsangebot. Gemeinsam mit Partnern wie FullAccess, hallermobil und den Wiener Lokalbahnen Verkehrsdiensten stehen drei barrierefreie Plattformen, Shuttle-Services, ein Buddy-System sowie bewachte Parkplätze zur Verfügung.

Zusätzlich werden Informationen zu den barrierearmen Angeboten über einen SIGNTIME-Avatar auf der Festivalwebsite und über LED-Screens in Gebärdensprache bereitgestellt.

Auch die vier Magenta Safe Zones sind wieder Teil des Angebots. Dort finden Besucherinnen und Besucher betreute Rückzugsorte auf dem Festivalgelände. Erstmals werden diese durch Awareness-Teams begleitet, um auch neurodivergenten Personen einen geschützten Raum zu bieten.

Bewegung und Tanz für alle Generationen

Für zusätzliche Festivalstimmung sorgen die Pensionist der Stadt Wien. Sie laden am Freitag von 12 bis 14 Uhr vor dem ORF III Kulturzelt zu Outdoor-Bewegungsangeboten ein. Das Programm wird von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet. Anschließend geht es von 14 bis 16 Uhr mit einem Tanzprogramm im Kulturzelt weiter.

„Gemeinsam geben wir auch heuer wieder unser Bestes, um ein Donauinselfest für alle zu schaffen. Ein Fest, bei dem jeder Mensch seinen Platz findet und sich als Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft fühlen darf.“

…sagt Projektleiterin Julia Healy.

Festivalfeeling auch zu Hause

Wer nicht persönlich auf die Donauinsel kommen kann, muss auf das Festivalerlebnis nicht verzichten. ORF III überträgt an mehreren Tagen Highlights aus Musik und Kabarett und blickt hinter die Kulissen des Großevents.

Auch der Wiener Stadtsender W24 berichtet live vom Donauinselfest. Auf der Lebenswertinsel von W24, Wien Holding und Wiener Stadtwerken erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Musik, Mitmachaktionen und Einblicken in das Festivalgeschehen.

Infos

Das Donauinselfest 2026 findet von 3. bis 5. Juli bei freiem Eintritt statt. Alle Informationen zu den barrierearmen Angeboten gibt es unter www.donauinselfest.at/inklusion-am-donauinselfest.