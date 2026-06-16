Die größten ESC-Hits live im Chorformat

Last Chance für Musikfans: „ABBA Beatles mit Sahne“ bringt die größten Hits ins Komensky Theater.

Der Eurovision Song Contest 2026 hat Wien begeistert und die Stadt für einige Wochen zum Zentrum der internationalen Musikszene gemacht. Doch wer den besonderen Spirit des Song Contests noch einmal erleben möchte, hat jetzt die letzte Gelegenheit: Am Freitag, 19. Juni, lädt der Tonvoll Chor zu seinem großen Konzert „ABBA Beatles mit Sahne“ ins Komensky Theater in Wien-Landstraße.

Eine musikalische Zeitreise durch drei Jahrzehnte

Unter dem Motto „Vereint durch Musik“ erwartet das Publikum ein Abend voller Ohrwürmer, Evergreens und großer Emotionen. Im Mittelpunkt stehen Hits aus den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren – von den Beatles über ABBA bis hin zu Queen und der legendären „Rocky Horror Show“.

Der Konzerttitel ist dabei kein Zufall: Inspiriert wurde er von Udo Jürgens’ Klassiker „Aber bitte mit Sahne“. Der ESC-Sieger von 1966 verbindet damit auf charmante Weise die Geschichte Österreichs beim Eurovision Song Contest mit einem Konzertprogramm, das Generationen zusammenbringt.

Von „Waterloo“ bis „Let it be“

Musikalisch dürfen sich Besucher auf zahlreiche Klassiker freuen. Neben ABBAs ESC-Hit „Waterloo“ stehen unter anderem „Let it be“ und „All you need is love“ der Beatles auf dem Programm. Auch „We are the Champions“ von Queen sowie der kultige „Time Warp“ sorgen für Stimmung.

Für die neuen Chorarrangements zeichnen Thomas Turko und Stephan Kerschbaum verantwortlich. Erstmals steht der Chor dabei unter der Leitung von Denis Polly.

Musik verbindet Generationen

Besonders macht den Tonvoll Chor seine Vielfalt: Mehrere Generationen stehen gemeinsam auf der Bühne. Einige Sängerinnen und Sänger fanden sogar erst durch die erfolgreiche Erstaufführung des Konzertformats im Jahr 2023 ihren Weg zum Ensemble.

Genau diese Gemeinschaft soll auch das Publikum spüren. Denn die Botschaft des Abends ist klar: Diese Lieder gehören allen – damals wie heute.

Schnell Karten sichern

Wer das Konzert nicht verpassen möchte, sollte sich beeilen. Die Aufführung findet am Freitag, 19. Juni 2026, um 20 Uhr im Komensky Theater (Sebastianplatz 3, 1030 Wien) statt.

Tickets kosten im Vorverkauf 30 Euro (ermäßigt 15 Euro), an der Abendkasse 33 Euro (ermäßigt 17 Euro).

Weitere Informationen gibt es auf Tonvoll Chor. Der direkte Ticketverkauf ist unter ABBA Beatles mit Sahne – Vorverkauf erreichbar.