Perchtoldsdorf: Der Marktplatz wird Sportplatz

Auf den Tag genau zwei Monate vor Beginn der Veranstaltung präsentiert Gemeinderätin Johanna Mayerhofer, zuständig für das örtliche Vereinswesen, heute das Programm des Perchtoldsdorfer Sportfests am 17. September: „Von 11 bis 17 Uhr wird sich beim Sportfest und dem Zentrumslauf der Marktplatz in einen großen Sportplatz verwandeln.“

Seit 2018 (unterbrochen durch die Pandemie) veranstaltet die Gemeinde mit den Sportvereinen und dem Restaurant „Alexander“, das mit Gulasch, Kaiserschmarr’n und Fassbier die kulinarische Versorgung der Gäste übernimmt, im September das Sportfest am Marktplatz mit bis zu 2.000 Teilnehmenden aller Altersgruppen. Dabei werden von 6 bis 20 Uhr der Marktplatz und zeitweise auch die angrenzenden Straßenzüge für den Verkehr gesperrt sein.

Beim Sportfest am 17.9. werden Perchtoldsdofer Sportvereine, aber auch Anbieter aus den Bereichen Fun-Sport und Fitness aus ihren jeweiligen Angeboten informieren und an den vorbereiteten Mitmachstationen können Besucherinnen und Besucher auch gleich verschiedenen Fertigkeiten ausprobieren. „Für Kinder gibt es Stempelpässe, die bei fleißigem Mitmachen mit netten Preisen belohnt werden“, so Mayerhofer weiter.

Show-Acts beim Leonhardibrunnen

Die „Tag des Sports“-Bühne wird im Bereich des Leonhardibrunnens aufgebaut. Ab 12 Uhr gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm mit kurzen Bühnenshows und am Nachmittag werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Teams aus Perchtoldsdorf geehrt. Um 14 Uhr geht der Zentrumslauf des Vereins „Tourismus und Ortsverschönerung“ (TOP) los, der in unterschiedlichen Altersklassen und Streckenlängen gestartet wird, die von 400 Metern für die „Perzi-Bambinis“ bis 5,4 Kilometer für die Erwachsenen reichen.

Infos und Anmeldung für Läuferinnen und Läufer unter: www.top-perchtoldsdorf.at/zentrumslauf.