Perchtoldsdorf: Am 16. 12. stehen geschmückte Höfe allen offen

Ob Hausbesitzer, Hauer, Gastrobetriebe, Musikschule oder Geschäftstreibende – sie alle laden am 16. Dezember in Perchtoldsdorf zu einem Besuch der 13 Advent-Höfe ein. Das vorweihnachtliche Erlebnis spielt sich zwischen 14 und 18 Uhr in den Geschäften und Innenhöfen rund um den Wehrturm ab.

Bereits vor zwölf Jahren startete der damalige Obmann des Tourismus- und Verschönerungsverein (TOP) Martin Fürndraht die Initiative, die ortsansässigen Vereine und Institutionen für eine gemeinsame Adventaktion zu begeistern. Durch den großen Anklang bestätigt, organisiert die Marktgemeinde seit 3 Jahren diesen Nachmittag, wo die Perchtoldsdorfer Advent-Höfe ihre Tore öffnen. „Gerade zur Vorweihnachtszeit wollte ich speziell an einem langen Samstag Bewegung in unseren Ort bringen“, wie der Perchtoldsdorfer Wirtschaftsbundobmann erzählt. Da es besonders im Zentrum rund um den Wehrturm viele schöne Innenhöfe zu entdecken gibt, war die naheliegende Idee, den Bereich für die interessierten Besucher zu öffnen.

Individuelle Gestaltung

Die Gestaltung des Innenhofs ist dabei jedem Geschäftsreibenden bzw. Hausbesitzer selber überlassen. „Ob Handwerkskunst oder Schmankerln, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, wie von Fürndraht bestätigt wird. Mit dabei sind nicht nur Hausbesitzer, Gewerbetreibende, Hauer und Gastrobetriebe – auch die Franz Schmidt-Musikschule beteiligt sich an dieser Aktion. Acht Ensembles ziehen von Hof zu Hof und bringen vorweihnachtliche Melodien zu Gehör. Das große Abschlusskonzert findet beim traditionellen Adventmarkt des TOP am Kirchenbergl um 18 Uhr statt. Nicht fehlen darf das ortseigene Maskottchen namens Perzi, das ebenfalls für die 13 offenen Advent-Höfe die Werbetrommel rühren wird.

„Es ist eine tolle Initiative, die das gute Miteinander in Perchtoldsdorf zeigt. Es sind am diesem Tag Höfe zu sehen, die den Charakter unseres liebens- und lebenswerten Heimatortes noch mehr hervorstreichen. Ich freue mich schon sehr auf den stimmungsvollen Nachmittag und unterstütze die Perchtoldsdorfer Advent-Höfe voll und ganz”, wie Bürgermeisterin Andrea Kö bestätigt. Das Interesse mitzumachen, ist groß, da es bereits fürs nächste Jahr schon Anfragen gibt.