Es weihnachtet: Tolle Geschenke für kleine und große Leser

Weihnachten steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als es sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen? Hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste von Büchern für verschiedene Altersgruppen, sowie einer kurzen Übersicht zu jedem Buch in Kooperation mit morawa und dem G&G Verlag.

Kinder 3-6 Jahre

“Das NEINhorn und der Geburtstag”

Autor : Marc-Uwe Kling; Illustrationen von Astrid Henn

ISBN : 978-3-551-52111-8

Verlag : Carlsen Verlag GmbH

Das NEINhorn erlebt ein neues Abenteuer und muss sich mit dem Thema Geburtstag auseinandersetzen. Eine humorvolle Geschichte über Eigenwilligkeit und Freundschaft.

“Mein bester bester Freund”

Autor : Olivier Tallec; Übersetzung von Ina Kronenberger

ISBN : 978-3-8369-6269-8

Verlag : Gerstenberg Verlag

Ein Bilderbuch über Freundschaft und die kleinen Eifersüchteleien, die dabei entstehen können. Warmherzig und mit einem Augenzwinkern erzählt.

Besondere Empfehlungen

“Ponti Pento. Die Abenteuer eines Pinguins”

Autor : Julia Donaldson; Illustrationen von Axel Scheffler; Übersetzung von Susan Kreller

ISBN : 978-3-407-75929-0

Verlag : Julius Beltz GmbH

Ponti Pento, ein Pinguin aus dem Zoo, begibt sich auf eine Reise, um andere Pinguine zu finden. Eine reimreiche Geschichte mit wunderschönen Illustrationen.

“Vom Gespenst, das nicht schlafen konnte”

Autor und Illustrator : Gareth Ryans

ISBN : 978-3-7348-2162-2

Verlag : Magellan GmbH

Ein kleines Gespenst leidet unter Schlaflosigkeit und sucht nach einer Lösung. Eine liebevolle Geschichte über Selbstakzeptanz und Freundschaft.

“Kleine Dinos – große Gefühle”

Autorin : Swapna Haddow; Illustrationen von Yiting Lee; Übersetzung von Ute Löwenberg

ISBN : 978-3-7913-7577-9

Verlag : Prestel Verlag

Dieses Buch hilft Kindern, ihre Gefühle zu verstehen und auszudrücken, indem es die Emotionen durch kleine Dinosaurier darstellt.

“Komm, wir spielen, kleiner Fuchs!”

Autorin : Ulrike Motschiunig; Illustrationen von Florence Dailleux

Verlag : [Information fehlt]

ISBN : [Information fehlt]

Der kleine Fuchs entdeckt ein besonderes Schneetier und erlebt ein Abenteuer voller Entdeckungslust und Winterfreude. Ein ideales Buch für die Winter- und Weihnachtszeit.

Kinder 6-10 Jahre

“Weihnachten in Hogwarts”

Autor : J.K. Rowling; Illustrationen von Ziyi Gao; Übersetzung von Klaus Fritz

ISBN : 978-3-551-55952-4

Verlag : Carlsen Verlag GmbH

Ein magisches Weihnachtsabenteuer in der Welt von Harry Potter. Dieses Buch entführt junge Leser nach Hogwarts, um die festliche Stimmung und die besonderen Traditionen der Zauberschule zur Weihnachtszeit zu erleben.

“Earhart”

Autor und Illustrator : Torben Kuhlmann

ISBN : 978-3-314-10695-8

Verlag : NordSüd Verlag AG

Die Geschichte einer mutigen Maus, die sich von der berühmten Pilotin Amelia Earhart inspirieren lässt und selbst das Fliegen lernt. Ein faszinierendes Abenteuer über Mut und Entdeckergeist.

“Amanda Black – Die Mission beginnt”

Autor : Juan Gómez-Jurado und Bárbara Montes; Illustrationen von David G. Forés; Übersetzung von Tamara Reisinger

ISBN : 978-3-570-18205-5

Verlag : cbj

Amanda Black erfährt an ihrem 13. Geburtstag von einem geheimnisvollen Familienerbe und stürzt sich in ein aufregendes Abenteuer voller Rätsel und Gefahren.

“Lina und der Schnee-Engel”

Autorin : Maggie O’Farrell; Illustrationen von Daniela Jaglenka Terrazzini; Übersetzung von Kerstin Rabe

ISBN : 978-3-8310-4884-7

Verlag : Dorling Kindersley Verlag

Lina entdeckt einen geheimnisvollen Schneeengel, der sie in eine magische Winterwelt führt. Ein bezauberndes Märchen über Mut und Fantasie.

Jugendliche 10-14 Jahre

“Die magische Bibliothek der Buks – Das verrückte Orakel”

Autoren : Nina George und Jens J. Kramer; Illustrationen von Hauke Kock

ISBN : 978-3-522-50822-3

Verlag : Planet!

Ein fantastisches Abenteuer in einer geheimnisvollen Bibliothek, in der Bücher lebendig werden. Die Geschwister tauchen in magische Welten ein und stellen sich spannenden Herausforderungen.

“Die Schule der Mitternachtswelt 1”

Autorin : Maëlle Desard; Übersetzung von Anne Gabler

ISBN : 978-3-458-64457-6

Verlag : Insel Verlag GmbH

Ein Mädchen entdeckt eine Schule in einer Parallelwelt, die nur nachts existiert. Dort lernt sie, ihre besonderen Fähigkeiten zu meistern.

“Royal Institute of Magic 1: Die Hüter der verborgenen Königreiche”

Autor : Victor Kloss; Übersetzung von Sabine Felsberg

ISBN : 978-3-473-40323-3

Verlag : Ravensburger Verlag

Ein fantastisches Abenteuer über ein geheimes Institut, das Magie lehrt. Der Protagonist begibt sich auf die Suche nach seinen verschwundenen Eltern und entdeckt dabei eine verborgene Welt.

“Birds of Paris – Das magische Pendel”

Autorin : Kathrin Tordasi; Illustrationen von Heiko Hentschel

ISBN : 978-3-7373-7258-9

Verlag : FISCHER Sauerländer

In Paris entdeckt ein Mädchen ein magisches Pendel, das sie in vergangene Zeiten führt. Ein spannendes Abenteuer voller Geheimnisse und Historie.

