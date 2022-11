Schöne Zähne machen glücklich

Positive Vibes mit einem strahlenden Lächeln verbreiten

Lächeln gilt weltweit als Ausdruck von Freude, Offenheit und guter Stimmung. Es gibt keinen Gesichtsausdruck, der für mehr Glück sorgt als ein freundliches Lächeln. Das sagt auch das Fach- journal „Psychological Bulletin“ und veröffentlicht eine Metaanalyse, die zeigt: Gesichtsausdrücke haben einen Einfluss auf Glückgefühle.

Die Effekte von Lächeln sind zwar gering, aber signifikant, schreiben die Autoren um Nicholas Coles von der University of Tennessee at Knoxville. „Wir glauben nicht, dass Menschen sich ihr Glück einfach ‚erlächeln‘ können oder das Lächeln eine schnelle Lösung für Depressionen ist“, so Cole. Aber die Auswertung der 138 Einzelstudien mit Daten von ungefähr 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht deutlich, dass Körper und Psyche einander beeinflussen.

Wir haben verlernt, zu lächeln

Wenn uns jemand anlächelt, lachen wir automatisch zurück. Das verbindet und erzeugt ein Gefühl von Nähe. Ein Kind lächelt mehrere 100 Male am Tag. Erwachsene im Gegensatz dazu nur 20 bis 30 Mal. Leider verlernen oder vergessen wir das Lächeln im Laufe der Zeit und vor allem im Alltag.

Positives Mindset gepaart mit einem schönen, gepflegten Lächeln machen glücklicher

Das Mindset ist die eigene Interpretation der Dinge, wie man sie selbst erlebt und bewertet. Mit einem schönen, strahlenden Lächeln transportieren wir also positive Vibes, denn auch Zähne können über Sympathie oder Antipathie entscheiden. Egal, ob beim ersten Kennenlernen, beim ersten Treffen mit einem neuen Kunden, oder beim Vorstellungsgespräch.

Mit der Sonne um die Wette strahlen

Mindestens eine fachmännische Zahnreinigung pro Jahr wird von Zahnärzten empfohlen. Wer das Ergebnis glatter, sauberer und heller Zähne länger erhalten möchte, reinigt seine Zähne beispielsweise mit den Produkten von PERLWEISSTM.

4-Stufen-Wirkprinzip

„Strahlend weisse Zähne für ein strahlend schönes Lächeln“ – diese Vision verfolgen alle Produkte von PERLWEISSTM und legen großen Wert auf schonende Inhaltsstoffe und Zahngesundheit. Die Wirkweise: Das 4-Stufen-Wirkprinzip hat nicht nur reinigende und aufhellende Effekte, sondern ist dabei auch besonders schonend. Mittels waschaktiver Substanzen wird die Struktur der Beläge aufgeweicht und aufgelöst, schonende Putzkörper entfernen Zahnbeläge gründlich. Anschließend werden die Zähne poliert und mit einem Schutzfilm versehen.

Aktive Inhaltsstoffe

…Perlit: Der auch von Zahnärzten verwendete Wirkstoff Perlit reinigt, glättet und poliert die Zahnoberfläche. Der wirksame und sanfte Putzkörper ist Teil der aktiven Mineral-Technologie in PERLWEISSTM Expert Weiss.

…Pro-Shine-Komplex: Die pinke PERLWEISSTM White & Gloss Zahncreme mit optischen Verstärkern und Pro-Shine-Komplex sorgt sofort für weissere und glänzende Zähne.

…Charcoal Powder: PERLWEISSTM White & Charcoal sorgt für sofortigen Whitening-Effekt für sichtbare weissere Zähne. Natürliche Aktivkohle reinigt die Zähne und entfernt Verfärbungen.