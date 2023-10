Podcast: Landwirtschaft in Wien geht ins Ohr

Schmeckt Honig aus der Donaustadt anders als Honig aus der Leopoldstadt? Was macht die Landwirtschaft in Wien so vielfältig? Und wie sieht der Wiener Weg zur Bio-Stadt aus? Diese und viele andere Fragen werden in einem aktuellen Stadt Wien Podcast beantwortet.

Wien ist eine grüne Stadt mit Parks, dem Wienerwald, fast einem Viertel Anteil am Nationalpark Donau-Auen und nicht unbeträchtlichen Landwirtschaftsflächen. Rund ein Drittel der Grünflächen in Wien werden landwirtschaftlich genützt. Die häufigsten Nutzpflanzen sind Brotgetreide, Zuckerrüben und Gemüse – im Freiland oder in Glashäusern.

Die Landwirtschaft prägt in einigen Bezirken Wiens noch immer die Landschaft. Der Ackerbau wird am Südrand (10. Bezirk) sowie im Norden und Osten der Stadt (21. und 22. Bezirk) betrieben. Der Erwerbsgartenbau ist im 11. und 22. Bezirk konzentriert. Die Weingärten erstrecken sich an den Hängen des Kahlenbergs und Nußbergs sowie am Fuß des Bisambergs. Wie in den vergangenen Jahren lag die Bundeshauptstadt bei der Fruchtgemüseproduktion (Gurken, Paradeiser, Melanzani et cetera) an erster Stelle im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Auch bei der Ernte von Petersilie liegt Wien an vorderer Stelle.

Wer mehr über die Landwirtschaft in der Stadt wissen will, dem sei jetzt der Stadt Wien Podcast ans Ohr gelegt.

Vom Weizen zum Honig

In den nächsten Wochen wird im Stadt Wien Podcast die Reihe zu Landwirtschaft und Großstadt fortgesetzt. Der Gastgeber, der Umweltjournalist und Bio-Experte Thomas Weber trifft in dieser Folge auf Günther Annerl vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, der Wiener Gusto, die Bio-Marke der Stadt verantwortet, und auf Adriana Traunmüller von der Wiener Bezirksimkerei.

Alles zu Wiener Gusto, der Bio-Marke der Stadt: https://wienergusto.at/

Informationen zur Wiener Bezirksimkerei: https://wiener-bezirksimkerei.at/