Polizei ist über Ostern verstärkt im Einsatz

Achtung: Die Polizei verstärkt im Osterreiseverkehr ihre Präsenz auf den Straßen. Die „Aktion Sicher“ dient dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer und läuft bis einschließlich Dienstag nach Ostern.

Besonderes Augenmerk wird auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit und das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gerichtet. Denn Rasen und Alkohol gehören nach wie vor zu den Hauptursachen von tödlichen Verkehrsunfällen. Die Polizei achtet aber auch auf die Einhaltung der Sicherheitsgurt- und Kindersicherungspflicht. Dazu kommen die Kontrolle des Sicherheitsabstandes beim Hintereinanderfahren und die Überwachung des Handyverbots ohne Freisprecheinrichtung am Steuer.

400 Radaranlagen im Einsatz

Österreichweit stehen den Polizisten für dem Ostereinsatz 2.500 Einsatzfahrzeuge, 350 Motorräder und 100 Zivilstreifenfahrzeuge mit Videonachfahreinrichtung zur Verfügung. 396 stationäre und mobile punktuelle Radargeräte, 16 Section-Control-Anlagen, 1.247 Lasergeschwindigkeitsmessgeräte, 11 Abstandsmesssysteme, 1.385 Alkomaten und 2.229 Alkohol-Vortestgeräte werden im Einsatz sein.

Schlimmstes Ostern mit 39 Toten

Ein 83-jähriger Fußgänger kam am Ostermontag in der Steiermark ums Leben. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden jeweils vier, im Jahr 2019 acht und im Jahr 2018 zwei Menschen tödlich verletzt. Die bisher geringste Opferzahl seit Einführung der Statistik im Jahr 1968 wurde mit einem Verkehrstoten in den Jahren 2013 und 2023 verzeichnet. Zum Vergleich dazu mussten im bisher schlimmsten Jahr 39 Tote am Osterwochenende 1976 beklagt werden, noch im Jahr 2004 kamen 17 Menschen zu Ostern im Straßenverkehr ums Leben. 2023 wurden am Osterwochenende von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag bei 180 Verkehrsunfällen mit Personenschaden insgesamt 230 Menschen verletzt.

Im Vorjahr 58.000 Raser

2023 wurden von der Polizei zu Ostern 57.764 Fahrzeuglenker wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. Die Polizei erstattete 339 Anzeigen wegen Alkoholisierung, weitere 108 Drogenlenker mussten sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Insgesamt wurden im Vorjahr am Osterwochenende 244 Fahrzeuglenkern der Führerschein vorläufig abgenommen.

Tipps für den Osterreiseverkehr

Das Innenministerium appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich während der Osterfeiertage rücksichtsvoll zu verhalten. Mit der Einhaltung einfacher Grundregeln können Unfälle oder gefährliche Situationen im Straßenverkehr vermieden werden.